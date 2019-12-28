У 14 років українці отримуватимуть паспорт та ідентифікаційний код





Про повідомило



Паспорт та ідентифікаційний код будуть міститися на ID-картці. Отримувачам потрібно лише звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби чи Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання.



Більше не потрібно буде отримувати окремий документ із кодом. Лише за бажанням номер облікової картки платника податків видадуть окремо.



Потрібно оформлювати не пізніше, ніж через місяць після досягнення 14 років. І вже приблизно через 20 робочих днів можна буде отримати ID-картку.



Послуга безкоштовна для всіх, хто отримує паспорт громадянина України вперше .



Точної дати зміни у Мінцифри не називають. Нова послуга буде доступною вже цього року.

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