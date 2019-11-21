Які найпопулярніші афери шахраїв на Волині





Зокрема, Володимир-Волинська місцева прокуратура повідомила розповсюджені способи незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема із наданням доступу до банківських платіжних карток, з метою запобігання у майбутньому вчинення нових кримінальних правопорушень, -



Шахрайства, пов’язані з покупками через мережу Інтернет.

Низька ціна товару, значно нижча від конкурентів, необхідна повна або часткова передоплата, відразу повинна насторожувати покупця. Така схема шахрайства є найпоширенішою. Продавець виставляє низьку ціна, але просить обов’язково передоплату, повну або часткову, відмовляється від оплати у відділенні служби доставки. В таких випадках покупець, оплативши товар, його частину чи вартість доставки, досить часто залишається з нічим.



Основне правило покупок в Інтернет – передоплату вносить тільки перевіреним продавцям, з іншими оплачувати товар після отримання у відділенні пошти.



Шахрайства, пов’язані з продажами через мережу Інтернет.

Продаючи товар через Інтернет за допомогою онлайн – бірж оголошень, також можливо стати жертвою шахрая. Під приводом оплати товару шахрай буде намагатися дізнатися усі дані платіжної картки покупця, за допомогою яких зможе зняти гроші з карткового рахунку. Щоб вберегти себе від збитків необхідно запам’ятати наступні прості правила:



– Для оплати на картку достатньо знати номер з 16 цифр, в жодному разі не повідомляти строк дії картки та CVV код (знаходиться на зворотній стороні картки).



– Для оплати на картку не потрібно отримувати жодних СМС повідомлень чи підходити до банкомату, не повідомляти шахраям дані СМС повідомлень, які надходять на картку покупців, та не проводити жодних операцій у банкоматі на вимогу.



Віруси шифрувальники та інше шкідливе програмне забезпечення.

Серйозною проблемою на даний час є розповсюдження комп’ютерних вірусів, особливо небезпечними є віруси шифрувальники. Після зараження такими вірусом, він шифрує файли і відновити їх після дії вірусу не зможе жоден антивірус. Найбільш частіше такі віруси розповсюджують через електронну пошту.



Щоб вберегтися від вірусів потрібно використовувати надійне антивірусне програмне забезпечення, не відкривати електронні листи та посилання в цих листах з невідомих адрес, зберігати копії важливих даних на різних носіях (флеш накопичувачах, інтернет – сховищах, тощо).



Інтернет – жебрацтво.

В Інтернеті можуть з’являтися оголошення від благодійних організацій, притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування хворим дітям. Шахраї можуть вигадувати історії про хвороби, ілюструючи фотографіями чужих дітей, або створювати оголошення – дублери реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього, змінюються тільки реквізити для перерахунку грошей. Для того, щоб не попастися на гачок і не віддати свої гроші у руки шахраїв, не потрібно лінуватись передзвонити в зазначену організацію, уточнити номер розрахункового рахунку або відвідати її особисто, переконатися в достовірності розміщеної інформації, з’ясувати всі подробиці справи, а потім вже вирішувати – передавати гроші чи ні.



Ви виграли цінний приз.

В соціальних мережах розповсюджений такий вид шахрайства як «фейкові» розіграші з цінними призами. Потеплілому може прийти повідомлення, що він став призером розіграшу, призом в якому є цінний приз, який можна отримати буквально зараз, проте необхідно оплатити невелику суму за доставку, митне оформлення, комісію, тощо. Сума оплати зазвичай незначна, значно менша вартості призу, проте, здійснивши передоплату, жодного призу ніхто не отримає.



Крім того хочемо зазначити, що упродовж року зросла кількість звернень громадян по факту оформлення та отримання третіми особами онлайн – кредитів з використанням паспортних даних потерпілих. Причиною даних злочинів є надання громадянами своїх персональних даних при оформленні банківських рахунків, дисконтних та накопичувальних карток в магазинах та супермаркетах з надання ними дозволу на обробку своїх персональних даних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці повідомили, які види шахрайства на Волині, і в Нововолинську, зокрема, є найпоширенішими та розповіли, як від них вберегтися.Зокрема, Володимир-Волинська місцева прокуратура повідомила розповсюджені способи незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема із наданням доступу до банківських платіжних карток, з метою запобігання у майбутньому вчинення нових кримінальних правопорушень, - пише Нововолинськ.сomНизька ціна товару, значно нижча від конкурентів, необхідна повна або часткова передоплата, відразу повинна насторожувати покупця. Така схема шахрайства є найпоширенішою. Продавець виставляє низьку ціна, але просить обов’язково передоплату, повну або часткову, відмовляється від оплати у відділенні служби доставки. В таких випадках покупець, оплативши товар, його частину чи вартість доставки, досить часто залишається з нічим.Основне правило покупок в Інтернет – передоплату вносить тільки перевіреним продавцям, з іншими оплачувати товар після отримання у відділенні пошти.Продаючи товар через Інтернет за допомогою онлайн – бірж оголошень, також можливо стати жертвою шахрая. Під приводом оплати товару шахрай буде намагатися дізнатися усі дані платіжної картки покупця, за допомогою яких зможе зняти гроші з карткового рахунку. Щоб вберегти себе від збитків необхідно запам’ятати наступні прості правила:– Для оплати на картку достатньо знати номер з 16 цифр, в жодному разі не повідомляти строк дії картки та CVV код (знаходиться на зворотній стороні картки).– Для оплати на картку не потрібно отримувати жодних СМС повідомлень чи підходити до банкомату, не повідомляти шахраям дані СМС повідомлень, які надходять на картку покупців, та не проводити жодних операцій у банкоматі на вимогу.Віруси шифрувальники та інше шкідливе програмне забезпечення.Серйозною проблемою на даний час є розповсюдження комп’ютерних вірусів, особливо небезпечними є віруси шифрувальники. Після зараження такими вірусом, він шифрує файли і відновити їх після дії вірусу не зможе жоден антивірус. Найбільш частіше такі віруси розповсюджують через електронну пошту.Щоб вберегтися від вірусів потрібно використовувати надійне антивірусне програмне забезпечення, не відкривати електронні листи та посилання в цих листах з невідомих адрес, зберігати копії важливих даних на різних носіях (флеш накопичувачах, інтернет – сховищах, тощо).В Інтернеті можуть з’являтися оголошення від благодійних організацій, притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування хворим дітям. Шахраї можуть вигадувати історії про хвороби, ілюструючи фотографіями чужих дітей, або створювати оголошення – дублери реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього, змінюються тільки реквізити для перерахунку грошей. Для того, щоб не попастися на гачок і не віддати свої гроші у руки шахраїв, не потрібно лінуватись передзвонити в зазначену організацію, уточнити номер розрахункового рахунку або відвідати її особисто, переконатися в достовірності розміщеної інформації, з’ясувати всі подробиці справи, а потім вже вирішувати – передавати гроші чи ні.В соціальних мережах розповсюджений такий вид шахрайства як «фейкові» розіграші з цінними призами. Потеплілому може прийти повідомлення, що він став призером розіграшу, призом в якому є цінний приз, який можна отримати буквально зараз, проте необхідно оплатити невелику суму за доставку, митне оформлення, комісію, тощо. Сума оплати зазвичай незначна, значно менша вартості призу, проте, здійснивши передоплату, жодного призу ніхто не отримає.Крім того хочемо зазначити, що упродовж року зросла кількість звернень громадян по факту оформлення та отримання третіми особами онлайн – кредитів з використанням паспортних даних потерпілих. Причиною даних злочинів є надання громадянами своїх персональних даних при оформленні банківських рахунків, дисконтних та накопичувальних карток в магазинах та супермаркетах з надання ними дозволу на обробку своїх персональних даних.

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