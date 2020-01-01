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Помер колишній суддя з Волині

Помер колишній суддя з Волині
8-го лютого відійшов у вічність колишній суддя та голова Любомльського районного суду Петро Дорош.

Про це повідомляє видання "Кордон".

Петро Дорош народився 1948 року в невеликому селі Пустинка, що на Любомльщині.

Петро Дорош працював:

- з квітня 1976 року по червень 1982 року в народним суддею Ковельського міського народного суду Волинської області,

- з червня 1982 року по липень 1985 року – народним суддею Ковельського районного народного суду Волинської області,

- з липня 1985 року по вересень 2004 року – суддею апеляційного суду Волинської області,

- Верховною Радою України 10 липня 1997 року обраний безстроково суддею Волинського обласного суду (нині апеляційний суд Волинської області), з вересня 2004 року працював суддею Любомльського районного суду Волинської області, з вересня 2004 року по вересень 2005 року виконував обов’язки голови суду, з вересня 2005 року обіймав посаду голови суду.

20 березня 2012 року Дорош П.І. звернувся із заявою про відставку.

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Теги: смерть, Петро Дорош, суддя, Волинь
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