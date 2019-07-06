На Волині перевірили, чи легально працюють пилорами





Так, 7 лютого під керівництвом першого заступника голови Шацької райдержадміністрації Віктора Плейтуха відбулося засідання робочої групи з питань легалізації роботи лісопильних об’єктів та нелегального обігу деревини на території Шацького району, -



Участь у засіданні взяли члени робочої групи, деякі керівники установ, організацій району, начальники структурних підрозділів райдержадміністрації, поліції, податкової та Шацької ОТГ.



Голова робочої групи Віктор Плейтух зазначив, що відповідно до розпорядження голови Шацької райдержадміністрації від 28 січня 2020 року № 13 «Про здійснення перевірок передбачених законом заходів, пов’язаних з незаконною діяльністю лісопильних об’єктів та використання деревини на території Шацького району», проводились виїзди міжвідомчою робочою групою.



У рамках виконання відповідного розпорядження мобільна група з легалізації роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини на території району провела обстеження наявних пилорам, деревообробних цехів і підприємств на території Шацького району з метою виявлення та припинення нелегальної роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини.



В результаті обстеження мобільна група за період з 23 січня по 5 лютого року в загальному обстежила 38 об’єктів.



Робоча група вирішила продовжити роботу з власниками об’єктів щодо реєстрації пилорам згідно чинного законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Робоча група при Шацькій РДА обстежила 38 пилорам, які працюють на території району.Так, 7 лютого під керівництвом першого заступника голови Шацької райдержадміністраціївідбулося засідання робочої групи з питань легалізації роботи лісопильних об’єктів та нелегального обігу деревини на території Шацького району, - пише Район.ШацькУчасть у засіданні взяли члени робочої групи, деякі керівники установ, організацій району, начальники структурних підрозділів райдержадміністрації, поліції, податкової та Шацької ОТГ.Голова робочої групи Віктор Плейтух зазначив, що відповідно до розпорядження голови Шацької райдержадміністрації від 28 січня 2020 року № 13 «Про здійснення перевірок передбачених законом заходів, пов’язаних з незаконною діяльністю лісопильних об’єктів та використання деревини на території Шацького району», проводились виїзди міжвідомчою робочою групою.У рамках виконання відповідного розпорядження мобільна група з легалізації роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини на території району провела обстеження наявних пилорам, деревообробних цехів і підприємств на території Шацького району з метою виявлення та припинення нелегальної роботи лісопильних об’єктів та ліквідації нелегального обігу деревини.В результаті обстеження мобільна група за період з 23 січня по 5 лютого року в загальному обстежила 38 об’єктів.Робоча група вирішила продовжити роботу з власниками об’єктів щодо реєстрації пилорам згідно чинного законодавства.

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