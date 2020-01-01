На Заході України буревій повалив дерева і знеструмив будинки. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, - пише



Так, сильний вітер на Прикарпатті пошкодив дах Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського району. У зв’язку з цим навчальний процес в школі припинили, потерпілих немає.



Також пошкодилась покрівля будівлі сільської ради в селі Пнів Надвірнянського району, паралізувавши робочий процес.



Вітер накоїв лиха і в селищі Битків на Надвірнянщині, в селі Микуличин Яремчанської міськради, в селі Яблунька Богородчанського району та в селі Тяпче Долинського району.



Наразі 31 населений пункт Прикарпаття залишився без світла, місцеві мешканці викладають фото наслідків негоди.



Потужний вітер похазяйнував і у Львівській області, де відключено 46 повітряних ліній електропередач 6-10 кВ (42 повністю та 4 частково), що призвело до знеструмлення 653 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ.



За словами депутата Львіської міськради Ігоря Зінкевича, у Трускавці поблизу санаторію "Перлина Прикарпаття" буревій повалив додолу рекламний щит разом із бетонною основою, а у Стрию перекинув автобусну зупинку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Заході України оголосили штормове попередження через шквальний вітер - у багатьох містах і селах негода вже пошкодила дахи будинків, зупинки громадського транспорту, великі рекламні щити та призвела до часткового призупинення руху залізниці.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, - пише ТСН. Так, сильний вітер на Прикарпатті пошкодив дах Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського району. У зв’язку з цим навчальний процес в школі припинили, потерпілих немає.Також пошкодилась покрівля будівлі сільської ради в селі Пнів Надвірнянського району, паралізувавши робочий процес.Вітер накоїв лиха і в селищі Битків на Надвірнянщині, в селі Микуличин Яремчанської міськради, в селі Яблунька Богородчанського району та в селі Тяпче Долинського району.Наразі 31 населений пункт Прикарпаття залишився без світла, місцеві мешканці викладають фото наслідків негоди.Потужний вітер похазяйнував і у Львівській області, де відключено 46 повітряних ліній електропередач 6-10 кВ (42 повністю та 4 частково), що призвело до знеструмлення 653 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ.За словами депутата Львіської міськради, у Трускавці поблизу санаторію "Перлина Прикарпаття" буревій повалив додолу рекламний щит разом із бетонною основою, а у Стрию перекинув автобусну зупинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію