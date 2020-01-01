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На Заході України буревій повалив дерева і знеструмив будинки. ФОТО

На Заході України буревій повалив дерева і знеструмив будинки. ФОТО
На Заході України оголосили штормове попередження через шквальний вітер - у багатьох містах і селах негода вже пошкодила дахи будинків, зупинки громадського транспорту, великі рекламні щити та призвела до часткового призупинення руху залізниці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, - пише ТСН.

Так, сильний вітер на Прикарпатті пошкодив дах Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського району. У зв’язку з цим навчальний процес в школі припинили, потерпілих немає.

Також пошкодилась покрівля будівлі сільської ради в селі Пнів Надвірнянського району, паралізувавши робочий процес.

Вітер накоїв лиха і в селищі Битків на Надвірнянщині, в селі Микуличин Яремчанської міськради, в селі Яблунька Богородчанського району та в селі Тяпче Долинського району.

Наразі 31 населений пункт Прикарпаття залишився без світла, місцеві мешканці викладають фото наслідків негоди.

Потужний вітер похазяйнував і у Львівській області, де відключено 46 повітряних ліній електропередач 6-10 кВ (42 повністю та 4 частково), що призвело до знеструмлення 653 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ.

За словами депутата Львіської міськради Ігоря Зінкевича, у Трускавці поблизу санаторію "Перлина Прикарпаття" буревій повалив додолу рекламний щит разом із бетонною основою, а у Стрию перекинув автобусну зупинку.



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Теги: Львівщина, буревій
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