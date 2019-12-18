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У Луцьку зловили п’яного молодика, який їздив містом без водійських прав. ВІДЕО

У Луцьку зловили п’яного молодика, який їздив містом без водійських прав. ВІДЕО
У Луцьку патрульні затримали п’яного водія.

Так, 10 лютого близько 1-ої години ночі на вулиці Ковельській поліцейські помітили автомобіль Peugeot, який грубо порушував правила дорожнього руху: рухався смугою зустрічного руху та ледь не в’їхав у службовий автомобіль, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Інспектори зупинили авто і під час спілкування із 24-річним чоловіком, патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння водій категорично відмовився в присутності свідків. Також встановили, що жодних документів на право керування автомобілем він не мав.

Тож правоохоронці склали низку адмінматеріалів на водія. Патрульні чоловіка відсторонили від керування, а авто евакуювали на арештмайданчик.


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Теги: авто, водій, Луцьк, патрульні
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