У Луцьку зловили п’яного молодика, який їздив містом без водійських прав. ВІДЕО

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У Луцьку патрульні затримали п’яного водія.
Так, 10 лютого близько 1-ої години ночі на вулиці Ковельській поліцейські помітили автомобіль Peugeot, який грубо порушував правила дорожнього руху: рухався смугою зустрічного руху та ледь не в’їхав у службовий автомобіль, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Інспектори зупинили авто і під час спілкування із 24-річним чоловіком, патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння водій категорично відмовився в присутності свідків. Також встановили, що жодних документів на право керування автомобілем він не мав.
Тож правоохоронці склали низку адмінматеріалів на водія. Патрульні чоловіка відсторонили від керування, а авто евакуювали на арештмайданчик.
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Так, 10 лютого близько 1-ої години ночі на вулиці Ковельській поліцейські помітили автомобіль Peugeot, який грубо порушував правила дорожнього руху: рухався смугою зустрічного руху та ледь не в’їхав у службовий автомобіль, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Інспектори зупинили авто і під час спілкування із 24-річним чоловіком, патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння водій категорично відмовився в присутності свідків. Також встановили, що жодних документів на право керування автомобілем він не мав.
Тож правоохоронці склали низку адмінматеріалів на водія. Патрульні чоловіка відсторонили від керування, а авто евакуювали на арештмайданчик.
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