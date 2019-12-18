У Луцьку зловили п’яного молодика, який їздив містом без водійських прав. ВІДЕО

У Луцьку патрульні затримали п’яного водія.Так, 10 лютого близько 1-ої години ночі на вулиці Ковельській поліцейські помітили автомобіль Peugeot, який грубо порушував правила дорожнього руху: рухався смугою зустрічного руху та ледь не в’їхав у службовий автомобіль, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.Інспектори зупинили авто і під час спілкування із 24-річним чоловіком, патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння водій категорично відмовився в присутності свідків. Також встановили, що жодних документів на право керування автомобілем він не мав.Тож правоохоронці склали низку адмінматеріалів на водія. Патрульні чоловіка відсторонили від керування, а авто евакуювали на арештмайданчик.