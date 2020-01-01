Громадська рада при Луцькому міському голові висловила свою позицію щодо перенесення Старого ринку





Про це стало відомо під час позачергового засідання громадської ради, - інформує пресслужба Луцькради.



На порядку денному стояло лише одне питання, яке стосувалося перенесення частини Центрального ринку. З цього приводу члени громадської ради висловили свою позицію та прийшли до одностайного висновку: ринок треба перенести.



На засіданні вони напрацювали звернення до лучан, яке ми публікуємо без змін.



Шановні лучани!



Питання перенесення лівої частини “Центрального ринку” по вулиці Глушець, 1 та створення біля Луцького замку сучасної рекреаційної зони давно назріло та почало реалізовуватися. Цьогоріч депутати Луцької міської ради прийняли рішення про припинення права постійного користування на земельну ділянку комунальному підприємству “Луцькі ринки” на вулиці Глушець, 1 й доручили провести її очищення шляхом демонтажу розміщених на ній тимчасових споруд, контейнерів та інших конструкцій.



Ми не вважаємо, що Департамент муніципальної варти Луцької міської ради виконував це доручення в ніч із 3 на 4 лютого 2020 р. ідеально, як і не вважаємо безгрішною поведінку при цьому всіх інших учасників подій, починаючи від працівників ринку, їхніх громадських та політичних союзників і до правоохоронців. Але разом із тим ми переконані, що рішення органу місцевого самоврядування повинні виконуватися на основі чинного законодавства та взаємоповаги. Натомість спостерігаємо продовження протистояння: 10 лютого 2020 р. працівники Департаменту муніципальної варти так і не змогли приступити до демонтажу металевої огорожі навколо цієї частини ринку, маючи на це всі законні права.



Тому ми, члени Громадської ради при Луцькому міському голові, вкрай занепокоєні ситуацією, яка склалася довкола перенесення частини “Центрального ринку”. Закликаємо усі сторони згідно вимог чинного законодавства провести демонтаж металевих конструкцій. Просимо представників поліції забезпечити громадський порядок під час проведення робіт. Вважаємо за доцільне надати підприємцям, які торгують на цьому базарі, максимум сприяння для забезпечення їх новими робочими місцями в інших частинах міста, зокрема, на ринку “Новий”. Особливо звертаємо увагу представників різноманітних громадських структур та окремих громадян на недопустимості використовувати цю ситуацію в якихось особистих чи політичних цілях.



Переконані, що погрози, насильство, блокування вулиць, унеможливлення проведення офіційних заходів в стінах міської ради та її структурних підрозділів, перешкоджання виконанню працівниками органів місцевого самоврядування їхніх службових повноважень не сприяють і не сприятимуть вирішенню цієї проблеми. Але вона має бути вирішена в найближчій перспективі: визначену частину “Центрального ринку” треба перенести.



Нагадаємо, що у понеділок, 10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції



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