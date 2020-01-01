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Якби не біля замку Любарта: Старий ринок «домалювали» до найвідоміших туристичних місць світу

Якби не біля замку Любарта: Старий ринок «домалювали» до найвідоміших туристичних місць світу
Міське управління туризму та промоції зробило підбірку фотоколажів про те, який вигляд мали б території поблизу найвідоміших туристичних місць світу, якби поруч з ними був розташований Старий ринок.

Колажі, зроблені за допомогою фотомонтажу, опублікували на сторінці управління у фейсбуці.

«Нам часто докоряють ринками, які розташовані в туристичних містах. Ми спробували уявити, як би виглядав сьогоднішній Центральний ринок міста Луцька поблизу визначних пам'яток світу», - пишуть автори.

Зокрема, контейнери Старого ринку "домалювали" до Пізанської вежі, Ейфелевої вежі, замку Нойшванштайн в Німеччині та на центральну площу Ватикану.

Якби не біля замку Любарта: Старий ринок «домалювали» до найвідоміших туристичних місць світу
Якби не біля замку Любарта: Старий ринок «домалювали» до найвідоміших туристичних місць світу
Якби не біля замку Любарта: Старий ринок «домалювали» до найвідоміших туристичних місць світу
Якби не біля замку Любарта: Старий ринок «домалювали» до найвідоміших туристичних місць світу

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Теги: Старий ринок, пам'ятки, визначні місця
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