Якби не біля замку Любарта: Старий ринок «домалювали» до найвідоміших туристичних місць світу
Сьогодні, 17:41
Міське управління туризму та промоції зробило підбірку фотоколажів про те, який вигляд мали б території поблизу найвідоміших туристичних місць світу, якби поруч з ними був розташований Старий ринок.
Колажі, зроблені за допомогою фотомонтажу, опублікували на сторінці управління у фейсбуці.
«Нам часто докоряють ринками, які розташовані в туристичних містах. Ми спробували уявити, як би виглядав сьогоднішній Центральний ринок міста Луцька поблизу визначних пам'яток світу», - пишуть автори.
Зокрема, контейнери Старого ринку "домалювали" до Пізанської вежі, Ейфелевої вежі, замку Нойшванштайн в Німеччині та на центральну площу Ватикану.
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Колажі, зроблені за допомогою фотомонтажу, опублікували на сторінці управління у фейсбуці.
«Нам часто докоряють ринками, які розташовані в туристичних містах. Ми спробували уявити, як би виглядав сьогоднішній Центральний ринок міста Луцька поблизу визначних пам'яток світу», - пишуть автори.
Зокрема, контейнери Старого ринку "домалювали" до Пізанської вежі, Ейфелевої вежі, замку Нойшванштайн в Німеччині та на центральну площу Ватикану.
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