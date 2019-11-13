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Засудили волинянина, який на Різдво обікрав жінку

Засудили волинянина, який на Різдво обікрав жінку
Володимир-Волинський міський суд призначив чоловіку, який вкрав гаманець у жінки, 120 годин громадських робіт.

7-го лютого суд виніс вирок обвинуваченому – уродженцю Російської Федерації, раніше не судимому громадянину Росії. Чоловік працює підсобним робітником КП «Управляюча житлова компанія» Володимир-Волинської міської ради, - пише БУГ.

Нагадаємо, до поліції звернулася жителька району та розповіла, що на зупинці по вулиці Поліської Січі 7-го січня близько 20:15 з сумки, яку вона тимчасово лишила без нагляду на лавці, вкрали гаманець з грошима. Сума завданих збитків – 6 350 гривень.

Під час досудового розслідування, 31-го січня, потерпіла та обвинувачений, діючи добровільно, без застосування насильства та примусу, погроз уклали угоду про примирення.

Сторонами узгоджено призначення покарання за ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка) у виді 120 годин громадських робіт.

Суд визнав винним чоловіка та призначив узгоджене угодою про примирення покарання.

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Теги: володимир, суд, грабіж
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