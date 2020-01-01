На Волині – стабільна криміногенна ситуація, – прокуратура

Прокуратура Волині відзвітувала про те, що за результатами 2019 року вдалося забезпечити стабільну криміногенну ситуацію, хоч дещо і зріс рівень злочинності.Про це йшлося у звіті про діяльність органів прокуратури Волині за минулий рік, який озвучив прокурор області12 лютого під час сесії обласної ради.Так, за інформацією прокурора області, рівень злочинності на 10 тисяч населення в області зріс (з 89,5 до 101), але нижчий, як по державі загалом (105,7).Тарас Безрукий зауважив, що минулого року менше вчинили особливо важких злочинів (228 проти 274 у 2018 році або на 16,8% менше), тяжких злочинів (3095 проти 3302), скоротилася кількість умисних вбивств (з 27 до 22).Утім, загалом в області помітний ріст кількості зареєстрованих правопорушень (9296 до 10432 або на 12,2%), зокрема збільшилася кількість злочинів середньої та невеликої тяжкості. У прокуратурі інформують, що найбільше зростання злочинності відбулося у Володимир-Волинському районі (у 2,6 рази або зі 177 до 456), Луцькому районі (на 38,1%), Камінь-Каширському районі (на 30,5%), у містах Володимир-Волинський (на 31,9%), Луцьку (на 11,2%) та Нововолинську (на 10,3%).Зросла кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, а також особами напідпитку.