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На Волині – стабільна криміногенна ситуація, – прокуратура

На Волині – стабільна криміногенна ситуація, – прокуратура
Прокуратура Волині відзвітувала про те, що за результатами 2019 року вдалося забезпечити стабільну криміногенну ситуацію, хоч дещо і зріс рівень злочинності.

Про це йшлося у звіті про діяльність органів прокуратури Волині за минулий рік, який озвучив прокурор області Тарас Безрукий 12 лютого під час сесії обласної ради.

Так, за інформацією прокурора області, рівень злочинності на 10 тисяч населення в області зріс (з 89,5 до 101), але нижчий, як по державі загалом (105,7).

Тарас Безрукий зауважив, що минулого року менше вчинили особливо важких злочинів (228 проти 274 у 2018 році або на 16,8% менше), тяжких злочинів (3095 проти 3302), скоротилася кількість умисних вбивств (з 27 до 22).

Утім, загалом в області помітний ріст кількості зареєстрованих правопорушень (9296 до 10432 або на 12,2%), зокрема збільшилася кількість злочинів середньої та невеликої тяжкості. У прокуратурі інформують, що найбільше зростання злочинності відбулося у Володимир-Волинському районі (у 2,6 рази або зі 177 до 456), Луцькому районі (на 38,1%), Камінь-Каширському районі (на 30,5%), у містах Володимир-Волинський (на 31,9%), Луцьку (на 11,2%) та Нововолинську (на 10,3%).

Зросла кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, а також особами напідпитку.

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Теги: прокуратура, Волинь, Тарас Безрукий, звіт
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