З погодою «фліртуватиме» циклон Sabine: синоптик розповіла про погоду на День закоханих

В Україні 13-14 лютого очікують вітряну погоду з мокрим снігом.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикЗа її словами, 13 лютого, переважатиме в Україні волога погода, з періодичним невеликим мокрим снігом. На Заході та Півдні - переважно без опадів, лише в Карпатах – сніг, у Криму - дощ.Температура повітря в більшості областей у четвер, 14 лютого, коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині +4+8 градусів."З українською погодою фліртуватиме вже відомий нам циклон Sabine, який розташувався далеко на півночі", - зазначила жартома синоптик.Надалі вітряна волога та порівняно тепла погода переважатиме.