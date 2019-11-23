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З погодою «фліртуватиме» циклон Sabine: синоптик розповіла про погоду на День закоханих

З погодою «фліртуватиме» циклон Sabine: синоптик розповіла про погоду на День закоханих
В Україні 13-14 лютого очікують вітряну погоду з мокрим снігом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.

За її словами, 13 лютого, переважатиме в Україні волога погода, з періодичним невеликим мокрим снігом. На Заході та Півдні - переважно без опадів, лише в Карпатах – сніг, у Криму - дощ.

Температура повітря в більшості областей у четвер, 14 лютого, коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині +4+8 градусів.

"З українською погодою фліртуватиме вже відомий нам циклон Sabine, який розташувався далеко на півночі", - зазначила жартома синоптик.

Надалі вітряна волога та порівняно тепла погода переважатиме.

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Теги: погода, синоптик, День закоханих
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