З погодою «фліртуватиме» циклон Sabine: синоптик розповіла про погоду на День закоханих
Сьогодні, 14:24
В Україні 13-14 лютого очікують вітряну погоду з мокрим снігом.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.
За її словами, 13 лютого, переважатиме в Україні волога погода, з періодичним невеликим мокрим снігом. На Заході та Півдні - переважно без опадів, лише в Карпатах – сніг, у Криму - дощ.
Температура повітря в більшості областей у четвер, 14 лютого, коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині +4+8 градусів.
"З українською погодою фліртуватиме вже відомий нам циклон Sabine, який розташувався далеко на півночі", - зазначила жартома синоптик.
Надалі вітряна волога та порівняно тепла погода переважатиме.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.
За її словами, 13 лютого, переважатиме в Україні волога погода, з періодичним невеликим мокрим снігом. На Заході та Півдні - переважно без опадів, лише в Карпатах – сніг, у Криму - дощ.
Температура повітря в більшості областей у четвер, 14 лютого, коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині +4+8 градусів.
"З українською погодою фліртуватиме вже відомий нам циклон Sabine, який розташувався далеко на півночі", - зазначила жартома синоптик.
Надалі вітряна волога та порівняно тепла погода переважатиме.
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