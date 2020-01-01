На Волині затримали чоловіка, який побив і пограбував хлопця

У Володимирі-Волинському поліція затримала 26-річного грабіжника.Уночі по вулиці Ковельській у невідомий побив і пограбував 24-річного чоловіка. Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон вартістю 3,5 тис. грн. Пригода трапилася в жовтні минулого року, - пише ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 26-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різного роду злочинів, у тому числі й грабежу.Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.