На Волині затримали чоловіка, який побив і пограбував хлопця
Сьогодні, 11:20
У Володимирі-Волинському поліція затримала 26-річного грабіжника.
Уночі по вулиці Ковельській у невідомий побив і пограбував 24-річного чоловіка. Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон вартістю 3,5 тис. грн. Пригода трапилася в жовтні минулого року, - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 26-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різного роду злочинів, у тому числі й грабежу.
Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Уночі по вулиці Ковельській у невідомий побив і пограбував 24-річного чоловіка. Зловмисник відібрав у потерпілого мобільний телефон вартістю 3,5 тис. грн. Пригода трапилася в жовтні минулого року, - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 26-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різного роду злочинів, у тому числі й грабежу.
Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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