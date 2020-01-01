Цьогоріч один із найбільш обтяжених волинських пунктів пропуску планують розбудовувати





Як зазначили у пресслужбі Волинської облради, нещодавно делегація Волинської області на чолі із головою обласної ради Іриною Вахович та очільником ОДА Юрієм Погуляйком взяла участь у XIII Форумі Європа-Україна «Нові можливості, старі загрози», що відбувся у польському місті Жешув упродовж 5-6 лютого 2020 року, - пише



Весь форум був зосереджений на співпраці України з іншими європейськими країнами.



“З польського боку там передбачається побудова автомагістралі з Варшави до Любліна, наступне це міст в Дорогуську, щоб розмежувати потоки транспорту, а також збільшення митного переходу з боку Польщі на 17 га. У свою чергу ми беремо зобов’язання відповідно збільшити площу на 13 га.



До нас із цього приводу уже звернулось керівництво Волинської митниці. За сприяння керівництва виконавчої влади області цю роботу уже розпочато. На рівні Держгеокадастру триває узгодження усіх земельних питань”, – резюмувала голова обласної ради Ірина Вахович.



Нагадаємо, на економічному форумі у Жешуві обговорили й плани щодо відкриття пункту пропуску “Адамчуки-Збереже” на два літні місяці, з 28 червня по 28 серпня. Тобто відтепер проводити не дні, а місяці добросусідства у літній період, коли польських туристів цікавить відпочинок на Шацьких озерах.



Для цього створять робочі групи з одного та з іншого боку, які будуть опікуватись цим питанням, адже мають бути дотримані усі санітарні, митні та інші норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із пріоритетних напрямків подальшої спільної роботи України та Польщі має стати розбудова вантажного та пасажирського пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ”.Як зазначили у пресслужбі Волинської облради, нещодавно делегація Волинської області на чолі із головою обласної радита очільником ОДАвзяла участь у XIII Форумі Європа-Україна «Нові можливості, старі загрози», що відбувся у польському місті Жешув упродовж 5-6 лютого 2020 року, - пише "Кордон". Весь форум був зосереджений на співпраці України з іншими європейськими країнами.“З польського боку там передбачається побудова автомагістралі з Варшави до Любліна, наступне це міст в Дорогуську, щоб розмежувати потоки транспорту, а також збільшення митного переходу з боку Польщі на 17 га. У свою чергу ми беремо зобов’язання відповідно збільшити площу на 13 га.До нас із цього приводу уже звернулось керівництво Волинської митниці. За сприяння керівництва виконавчої влади області цю роботу уже розпочато. На рівні Держгеокадастру триває узгодження усіх земельних питань”, – резюмувала голова обласної ради Ірина Вахович.Нагадаємо, на економічному форумі у Жешуві обговорили й плани щодо відкриття пункту пропуску “Адамчуки-Збереже” на два літні місяці, з 28 червня по 28 серпня. Тобто відтепер проводити не дні, а місяці добросусідства у літній період, коли польських туристів цікавить відпочинок на Шацьких озерах.Для цього створять робочі групи з одного та з іншого боку, які будуть опікуватись цим питанням, адже мають бути дотримані усі санітарні, митні та інші норми.

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