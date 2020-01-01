У Володимирі водій збив чоловіка та втік з місця аварії: постраждалий – у лікарні





Аіарія трапилася вчора, 12 лютого, увечері, - про це



Встановили, що близько 19:00 водій на нестановленому на цей час автомобілі, ймовірно, іномарці темного кольору, їхав по вулиці Володимира-Великого в напрямку вулиці Княгині Ольги.



Проїхавши кільце та проїжджаючи неподалік КП “Полігон”, він і здійснив наїзд на пішохода.



Потерпілим виявився 50-річний чоловік житель села Грузивиця Хмельницької області. Чоловік йшов у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП житель Хмельниччини отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, закритої черепно-мозкової травми, його госпіталізували.



Автомобіль отримав механічні пошкодження, оскільки на місці події виявили уламки скла, ймовірно, від розбитих фар.



Наразі встановлюють події аварії та проводять заходи з розшуку автомобіля, причетного до ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На об’їздній вулиці біля КП «Полігон» у Володимирі-Волинському автомобіль, ймовірно, іномарка, збив жителя Хмельницької області. Чоловіка госпіталізували до лікарні із черепно-мозковою травмою та політравмою.Аіарія трапилася вчора, 12 лютого, увечері, - про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Встановили, що близько 19:00 водій на нестановленому на цей час автомобілі, ймовірно, іномарці темного кольору, їхав по вулиці Володимира-Великого в напрямку вулиці Княгині Ольги.Проїхавши кільце та проїжджаючи неподалік КП “Полігон”, він і здійснив наїзд на пішохода.Потерпілим виявився 50-річний чоловік житель села Грузивиця Хмельницької області. Чоловік йшов у попутному напрямку.Внаслідок ДТП житель Хмельниччини отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, закритої черепно-мозкової травми, його госпіталізували.Автомобіль отримав механічні пошкодження, оскільки на місці події виявили уламки скла, ймовірно, від розбитих фар.Наразі встановлюють події аварії та проводять заходи з розшуку автомобіля, причетного до ДТП.

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