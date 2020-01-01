Бути чи не бути виробництву кріогенних газів під Луцьком: в Гіркій Полонці зібрали круглий стіл

Підприємство «Кріогенсервіс», яке хоче збудувати у селі Гірка Полонка Луцького району базу з виробництва кріогенних газів, вкотре зібрало фахівців та місцевих жителів, аби пояснити принципи роботи та поговорити про побоювання людей.Круглий стіл з цього приводу відбувся сьогодні, 13 лютого, у Гіркополонківській сільраді.Нагадаємо, 22 січня відбулися, яке у ЗМІ та серед людей вже «охрестили» «хімічним заводом». Зокрема, в Полонці мають намір розмістити станцію наповнення балонів промисловими (аргон, кисень, діоксин вуглецю) і медичними (кисень) газами. Утім, голосуванням слухання так і не завершилися, і у них оголосили перерву на невизначений час.Натомість людям запропонували спрямувати у сільраду звернення із запитаннями щодо підприємства «Кріогенсервіс», на які вони не отримали відповіді під час заходу, а сільрада, своєю чергою, взяла зобов’язання передати представникам заводу.На початку заходу очільниця Гіркополонківської ОТГрозповіла передісторію подій. За її словами, у 2018 році сільська рада провела земельні торги і продала земельну ділянку 1,7 га з аукціону. Її викупила фірма «Кріогенсервіс». Далі ця фірма звернулася з проханням змінити цільове призначення. Згодом сільрада видала дозвіл «Кріогенсервісу» на розроблення детального плану території для розміщення та експлуатації споруд підприємства. Йдеться про зміну цільового призначення для земельної ділянки площею 1 гектар. Фірма працювала за детальним планом і дійшла до наступного етапу – громадських слухань.Ніна Симонович додала, що усі документи щодо можливого виробництва кріогенних газів у селі Полонка надсилали в управління екології облдержадміністрації та у Міненергетики та захисту довкілля. Обидві інстанції відповіли, що не мають суттєвих зауважень.За словами голови ОТГ, від 22 січня надійшло два таких звернення від мешканців ОТГ щодо діяльності «Кріогенсервісу» – від жителя села Гірка Полонка і від жительки села Оздів. Тож сьогодні, 13 лютого, вони мали змогу почути відповіді від представників фірми, а також від фахівців з управління Держпраці, екоінспекції тощо.Далі ж слово взяла заступник головного інженера «Кріогенсервісу». Вона пояснила, що фактично підприємство не є «хімічним». Утім, можливо, таку назву місцеві дали йому через класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД).«Згідно з КВЕДом, та діяльність, якою займається наша фірма, може бути віднесена тільки до переробної промисловості, яка ділиться на 33 напрямки. Справа в тому, що згідно з усіма формальностями, хімічна продукція – це продукція поділу кисню. Коли його розділили на частини, це вже є хімічна речовина. Окремо – азот, аргон і так далі. Тому ми туди за класифікацією і потрапляємо. Ми не можемо прописати свою діяльність по-іншому. Але ніякого заводу тут не буде», - сказала заступник головного інженера.Вона додала, що виробництво промислових кріогенних газів полягатиме лише у перетворенні з рідкого стану у газоподібний. Речовини тут не виготовлятимуть, а купуватимуть рідини і привозитимуть у Полонку для їхньої трансформації.«Наше підприємство згідно з усіма державними нормами і розрахунками не є об’єктом підвищеної небезпеки. Всі хімічні речовини, які будуть використовуватися, є нетоксичними, без смаку, кольору, запаху, тому ні сторонніх запахів, ні небезпеки вибуху чи пожежі не буде. Рідкий продукт закритою системою трубопроводів подається у балони», - запевнила Фесенко.На її переконання, санітарна зона для такого типу підприємства має становити щонайменше 50 метрів.«До того ж, це відстань, яка має бути не від загалом території підприємства, а від самого підприємства. У нашому випадку відстань від бази з виробництва газів до найближчого житлового чи іншого об’єкту набагато більша», - сказала заступник головного інженера.Ірина Фесенко також відповіла на усі запитання до фірми «Кріогенсервіс», які надіслав мешканець Гірка ПолонкаЗокрема, чоловік цікавився, чи будуть для холодильної установки використовувати такі холодоагенти, як фреони або аміак, чи виготовлятимуть рідкий аміак.«Не буде ні фреонів, ні аміаку. Це будуть лише фізичні процеси – підняття і пониження тиску. Жоден фреон не може охолодити рідину до необхідної у цьому випадку температури. Щодо рідкого аміаку – однозначно ні. Це не наш профіль, не наш КВЕД», - пояснила фахівець.До того ж, цікавився Юрій Ткачук і залученнями місцевого населення до виробництва.«Плануємо працевлаштувати від 10 до 15 людей. Це будуть ваші місцеві люди, крім начальника і бухгалтера. Це – наповнювачі балонів, вантажники і водії. Всі ці професії не потребують спеціальної освіти, людей навчаємо разом із Держпраці за наш рахунок», - відповіла представниця «Кріогенсервісу».Щодо питання про відвід каналізації, Ірина Фесенко відповіла, що виробництво не передбачає стоків, скидів чи вихлопів. Оскільки працюватимуть люди, то тут буде облаштований санвузол і стоки будуть лише із біовідходів.На запитання про небезпеку фірми Ірина Фесенко відповіла, що «Кріогенсервіс» не є підприємством підвищеної небезпеки, а є потенційно небезпечним об’єктом.Вона наголосила, що підприємство існує з 1993 року, має 32 філіали в 16 областях України, і жодного випадку надзвичайної чи трагічної ситуації за весь цей час не було.Натомість заступник начальника управління Держпраці у Волинській областізауважив, що для вивчення фахівцям не надали проектної документації, а також документу, що підтверджує проведення ідентифікації підприємства саме як потенційно небезпечного, а не підвищеної небезпеки.Його підтримав і начальник відділу нагляду на виробництві, в машинобудуванні, енергетиці та на об’єктах підвищеної небезпеки обласного управління Держпраці«Коли б ви ідентифікацію попередньо подали до нас, ми б її розглянули і зараз ви б мали лист, що ваше підприємство є лише потенційно небезпечним, могли б це зараз показати людям і їм було б спокійніше», - сказав Черепанський і наголосив, що ні він, ні його колега не мають на увазі те, що підприємство нестиме загрозу чи має порушення вже на етапі розробки документів.«Щоб почути нашу оцінку, нам треба побачити проектну документацію, ідентифікацію, штатний розпис», - доповнив його Ігор Кузьмінський.На це юрист «Кріогенсервісу» відповів, що фірма готова подати усю документацію у будь-який момент і на будь-якому етапі й приступить до роботи лише тоді, коли не буде жодного зауваження.Зрештою, розмову підсумувала заступник головного інженера Ірина Фесенко: «Гарантую, що те, що ми сказали, буде саме так. Ми про це публічно заявили, нам немає сенсу свідомо іти на порушення. Запевняю, що це не хімічний завод, і не буде шкідливо ні навколишньому середовищу, ні людям».Наступний етап – продовження громадських слухань, під час яких жителі Гіркополонківської ОТГ мають своїм голосуванням вирішити подальший розвиток подій щодо будівництва у селі Полонка підприємства з виробництва кріогенних газів.