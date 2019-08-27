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На волинське господарство, яке занедбало 157 гектарів, відкрили кримінал

На волинське господарство, яке занедбало 157 гектарів, відкрили кримінал
На Волині розслідують факт занедбання фермерським господарством 157 га земель.

У 2016 році Головне управління Держгеокадастру у Волинській області передало фермерам у користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 202 га за межами Любомльської міської ради, - пише пресслужба прокуратури.

Як з'ясували прокурори, частина угідь – 157 га – перебуває в занедбаному стані (забур’янені, вкриті чагарниками та частково заліснені), відтак землі виведені із сільськогосподарського обороту.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування у якому здійснюватиме Любомльський відділ поліції.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 254 КК України, безгосподарське використання земель, яке спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту, карається штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

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Теги: фермери, волинь, прокуратура, господарство
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