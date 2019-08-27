На волинське господарство, яке занедбало 157 гектарів, відкрили кримінал





У 2016 році Головне управління Держгеокадастру у Волинській області передало фермерам у користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 202 га за межами Любомльської міської ради, - пише пресслужба прокуратури.



Як з'ясували прокурори, частина угідь – 157 га – перебуває в занедбаному стані (забур’янені, вкриті чагарниками та частково заліснені), відтак землі виведені із сільськогосподарського обороту.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування у якому здійснюватиме Любомльський відділ поліції.



Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 254 КК України, безгосподарське використання земель, яке спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту, карається штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розслідують факт занедбання фермерським господарством 157 га земель.У 2016 році Головне управління Держгеокадастру у Волинській області передало фермерам у користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 202 га за межами Любомльської міської ради, - пише пресслужба прокуратури.Як з'ясували прокурори, частина угідь – 157 га – перебуває в занедбаному стані (забур’янені, вкриті чагарниками та частково заліснені), відтак землі виведені із сільськогосподарського обороту.За цим фактом розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування у якому здійснюватиме Любомльський відділ поліції.Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 254 КК України, безгосподарське використання земель, яке спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту, карається штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію