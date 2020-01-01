На ринок «Новий» у Луцьку перевезли 31 контейнер

На луцький «Новий» ринок переїхав 31 контейнер, ще 15 повинні переїхати найближчим часом.Про це на своїй сторінці у фейсбук пише радник Луцького міського голови"За попередньою інформацією від представників Нового ринку, зі Старого ринку переїхав вже 31 контейнер, 15 контейнерів з власниками яких ми вчора проводили нараду, переїдуть найближчим часом"Поліщук зазначає, що на Новому ринку укладено близько 150 договорів із підприємцями, що володіють близько 200 контейнерами на Старому ринку. Очевидно, власники цих контейнерів найближчим часом теж планують переїзд."Заяви про добровільний демонтаж продовжують надходити до міської ради", - резюмує чиновник.