40 спортсменів з Ковеля отримуватимуть стипендії міського голови
Сьогодні, 03:14
40 спортсменів Ковеля, які торік досягли успіхів у всеукраїнських та обласних змаганнях, впродовж нинішнього року отримуватимуть щомісячні стипендії міського голови. Найбільше серед них веслувальників – 11.
Про це пишуть на сайті міської ради.
Удостоєні грошових винагород 5 спортсменів, які займаються вільною боротьбою, по два – карате, дзюдо, кікбоксингом, стільки ж плавців, боксерів, футболістів, шахістів, по три – волейболісти і легкоатлети.
Стипендіатами міського голови стали троє вихованців обласного центру «Інваспорт»: Олег Гелетуха, Іван Купрійчук та Олександр Марковський.
Матеріально відзначено успіхи у настільному тенісі Ангеліни Глебець.
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Про це пишуть на сайті міської ради.
Удостоєні грошових винагород 5 спортсменів, які займаються вільною боротьбою, по два – карате, дзюдо, кікбоксингом, стільки ж плавців, боксерів, футболістів, шахістів, по три – волейболісти і легкоатлети.
Стипендіатами міського голови стали троє вихованців обласного центру «Інваспорт»: Олег Гелетуха, Іван Купрійчук та Олександр Марковський.
Матеріально відзначено успіхи у настільному тенісі Ангеліни Глебець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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