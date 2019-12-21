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40 спортсменів з Ковеля отримуватимуть стипендії міського голови

40 спортсменів з Ковеля отримуватимуть стипендії міського голови
40 спортсменів Ковеля, які торік досягли успіхів у всеукраїнських та обласних змаганнях, впродовж нинішнього року отримуватимуть щомісячні стипендії міського голови. Найбільше серед них веслувальників – 11.

Про це пишуть на сайті міської ради.

Удостоєні грошових винагород 5 спортсменів, які займаються вільною боротьбою, по два – карате, дзюдо, кікбоксингом, стільки ж плавців, боксерів, футболістів, шахістів, по три – волейболісти і легкоатлети.

Стипендіатами міського голови стали троє вихованців обласного центру «Інваспорт»: Олег Гелетуха, Іван Купрійчук та Олександр Марковський.

Матеріально відзначено успіхи у настільному тенісі Ангеліни Глебець.

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Теги: ковель, спорт, стипендія
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