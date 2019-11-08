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На території Любешівського лісництва затримали браконьєра

На території Любешівського лісництва затримали браконьєра
Під час рейду у Гірківському лісництві ДП СЛАП «Любешівагроліс» учора, 13 лютого, затримали браконьєра.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Чоловік розповів, що не мав жодних намірів полювати, проте не міг пояснити, навіщо при цьому мав із собою повне мисливське екіпірування, в тому числі рушницю, причому – без дозволу.

Браконьєром виявися місцевий житель села Гірки Любешівського району.

Вполювати чоловік не встиг – працівники єгерської служби ДП “Любешівське ЛМГ” та представники Держекоінспекції вчасно виявили порушника.

Нагадують, стаючи мисливцем, кожен повинен розуміти серйозність та небезпеку, яку несуть порушення правил полювання. У справжнього мисливця повинні бути належно оформлені всі необхідні дозволи та інші документи.

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Теги: Любешівське лісництво, браконьєр
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