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«Волинь» підсилалася турецьким українцем: показали тренування на День закоханих. ВІДЕО

«Волинь» підсилалася турецьким українцем: показали тренування на День закоханих. ВІДЕО
ФК “Волинь” підписала нового гравця. Ним став Джемаль Кизилатеш.

До цього футболіст грав у полтавській “Ворсклі”, київському “Арсеналі” та ковалівському “Колосі”, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Джемаль народився в сім'ї турка і українки, до семи років жив у Туреччині, але згодом переїхав до Києва.

В команді “хрестоносців” Джемаль вже місяць. Каже – колектив йому сподобався.

Це вже четвертий новачок, контракт з яким команда підписала у зимове міжсезоння. Раніше до “Волині” приєднались Віталій Приндета, Ярослав Конкольняк та Станіслав Куліш.
Нині команда – і старожили, і новачки – активно готується до зборів у Туреччині. В програмі – мало не щоденні фізичні навантаження. Тренер Андрій Тлумак каже – підопічними задоволений.

Не пропускають тренування і в день всіх закоханих. Більше того – один з гравців Олександр Климець – сьогодні ж, 14 лютого, святкує день народження. Йому виповнилось 20. Але відзначати, каже, буде потім.

На збори “Волинь” вилітає 20 лютого. Там будуть аж до 15 березня, зіграють декілька матчів. Тренер каже – вибирають сильних супротивників, аби гра була максимально запеклою.


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Теги: Волинь, футбол
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