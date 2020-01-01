«Волинь» підсилалася турецьким українцем: показали тренування на День закоханих. ВІДЕО

Джемаль Кизилатеш.



До цього футболіст грав у полтавській “Ворсклі”, київському “Арсеналі” та ковалівському “Колосі”, - йдеться у сюжеті



Джемаль народився в сім'ї турка і українки, до семи років жив у Туреччині, але згодом переїхав до Києва.



В команді “хрестоносців” Джемаль вже місяць. Каже – колектив йому сподобався.



Це вже четвертий новачок, контракт з яким команда підписала у зимове міжсезоння. Раніше до “Волині” приєднались Віталій Приндета, Ярослав Конкольняк та Станіслав Куліш.

Нині команда – і старожили, і новачки – активно готується до зборів у Туреччині. В програмі – мало не щоденні фізичні навантаження. Тренер Андрій Тлумак каже – підопічними задоволений.



Не пропускають тренування і в день всіх закоханих. Більше того – один з гравців Олександр Климець – сьогодні ж, 14 лютого, святкує день народження. Йому виповнилось 20. Але відзначати, каже, буде потім.



На збори “Волинь” вилітає 20 лютого. Там будуть аж до 15 березня, зіграють декілька матчів. Тренер каже – вибирають сильних супротивників, аби гра була максимально запеклою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ФК “Волинь” підписала нового гравця. Ним ставДо цього футболіст грав у полтавській “Ворсклі”, київському “Арсеналі” та ковалівському “Колосі”, - йдеться у сюжеті 12 каналу Джемаль народився в сім'ї турка і українки, до семи років жив у Туреччині, але згодом переїхав до Києва.В команді “хрестоносців” Джемаль вже місяць. Каже – колектив йому сподобався.Це вже четвертий новачок, контракт з яким команда підписала у зимове міжсезоння. Раніше до “Волині” приєдналисьтаНині команда – і старожили, і новачки – активно готується до зборів у Туреччині. В програмі – мало не щоденні фізичні навантаження. Тренеркаже – підопічними задоволений.Не пропускають тренування і в день всіх закоханих. Більше того – один з гравців– сьогодні ж, 14 лютого, святкує день народження. Йому виповнилось 20. Але відзначати, каже, буде потім.На збори “Волинь” вилітає 20 лютого. Там будуть аж до 15 березня, зіграють декілька матчів. Тренер каже – вибирають сильних супротивників, аби гра була максимально запеклою.

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