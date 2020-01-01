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Підтримуємо Луцьк: місто бере участь у всеукраїнському конкурсі

Підтримуємо Луцьк: місто бере участь у всеукраїнському конкурсі
Луцьк потрапив до переліку міст, які беруть участь у масштабному Всеукраїнському конкурсі "Місто України. Національний вибір – 2020". Станом на 12:21 15 лютого наше місто посідає 30 сходинку.

Про це йдеться на офіційному сайті проєкту.

У конкурсі беруть участь найбільші за кількістю населення міста України. У списку представлене 51 місто України.

Проголосувати та підтримати свій улюблений населений пункт можна на сайті "Місто України", у розділі "Рейтинг міст".

Окрім цього, натиснувши на будь-яке місто в рейтингу, можна ознайомитися з його історією, дізнатися про культуру, архітектуру, театри та музеї населеного пункту, пам’ятки, а також отримати перелік готелів, у яких можна зупинитися.

Додамо, що для голосування непотрібна реєстрація на сайті чи введення будь-яких особистих даних. Щоб уникнути впливу на результати конкурсу, проголосувати на сайті можна лише один раз за добу.

Підсумки голосування підіб’ють наприкінці року, 30 грудня 2020.




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Теги: Луцьк, конкурс
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