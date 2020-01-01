Підтримуємо Луцьк: місто бере участь у всеукраїнському конкурсі





Про це йдеться на офіційному



У конкурсі беруть участь найбільші за кількістю населення міста України. У списку представлене 51 місто України.



Проголосувати та підтримати свій улюблений населений пункт можна на сайті "Місто України", у розділі "Рейтинг міст".



Окрім цього, натиснувши на будь-яке місто в рейтингу, можна ознайомитися з його історією, дізнатися про культуру, архітектуру, театри та музеї населеного пункту, пам’ятки, а також отримати перелік готелів, у яких можна зупинитися.



Додамо, що для голосування непотрібна реєстрація на сайті чи введення будь-яких особистих даних. Щоб уникнути впливу на результати конкурсу, проголосувати на сайті можна лише один раз за добу.



Підсумки голосування підіб’ють наприкінці року, 30 грудня 2020.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк потрапив до переліку міст, які беруть участь у масштабному Всеукраїнському конкурсі "Місто України. Національний вибір – 2020". Станом на 12:21 15 лютого наше місто посідає 30 сходинку.Про це йдеться на офіційному сайті проєкту У конкурсі беруть участь найбільші за кількістю населення міста України. У списку представлене 51 місто України.Проголосувати та підтримати свій улюблений населений пункт можна на сайті "Місто України", у розділі "Рейтинг міст".Окрім цього, натиснувши на будь-яке місто в рейтингу, можна ознайомитися з його історією, дізнатися про культуру, архітектуру, театри та музеї населеного пункту, пам’ятки, а також отримати перелік готелів, у яких можна зупинитися.Додамо, що для голосування непотрібна реєстрація на сайті чи введення будь-яких особистих даних. Щоб уникнути впливу на результати конкурсу, проголосувати на сайті можна лише один раз за добу.Підсумки голосування підіб’ють наприкінці року, 30 грудня 2020.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію