У центрі Луцька буде нова велика парковка





На проблемі із паркуванням на центральній площі наголосили співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход та інтернет-маркетолог, директор агенції «Артефакт» Андрій Сірук 14 лютого під час круглого столу «Архітектурне обличчя центру Луцька: між збереженням і оновленням», пише "



Зокрема Наход зауважив, що парковка на Театральній площі може бути лише тимчасовою, а під час реконструкції цю проблему треба вирішити.



Начальник управління містобудування та архітектури Луцькради Веніамін Туз розповів, що вже цього року планують реалізувати проєктні роботи щодо облаштування парковки від Старого ринку до входу в Центральний парк.







Також він додав, що є ідея, як вирішити проблему із паркуванням на Театральному майдані.



«Людям треба усвідомити, що якщо ти хочеш припаркуватися у центрі, то це платно. Я думаю, що таким чином можна дуже швидко змінити ситуацію. А от просто заборони, це не діє», – підсумував начальник управління містобудування та архітектури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В управлінні містобудування та архітектури Луцької міської ради розповіли про можливість розвантаження кількості автомобілів у центрі міста та поблизу нинішнього Центрального ринку.На проблемі із паркуванням на центральній площі наголосили співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»та інтернет-маркетолог, директор агенції «Артефакт»14 лютого під час круглого столу «Архітектурне обличчя центру Луцька: між збереженням і оновленням», пише " Конкурент ".Зокрема Наход зауважив, що парковка на Театральній площі може бути лише тимчасовою, а під час реконструкції цю проблему треба вирішити.Начальник управління містобудування та архітектури Луцькрадирозповів, що вже цього року планують реалізувати проєктні роботи щодо облаштування парковки від Старого ринку до входу в Центральний парк.Також він додав, що є ідея, як вирішити проблему із паркуванням на Театральному майдані.«Людям треба усвідомити, що якщо ти хочеш припаркуватися у центрі, то це платно. Я думаю, що таким чином можна дуже швидко змінити ситуацію. А от просто заборони, це не діє», – підсумував начальник управління містобудування та архітектури.

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