вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька буде нова велика парковка

У центрі Луцька буде нова велика парковка
В управлінні містобудування та архітектури Луцької міської ради розповіли про можливість розвантаження кількості автомобілів у центрі міста та поблизу нинішнього Центрального ринку.

На проблемі із паркуванням на центральній площі наголосили співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход та інтернет-маркетолог, директор агенції «Артефакт» Андрій Сірук 14 лютого під час круглого столу «Архітектурне обличчя центру Луцька: між збереженням і оновленням», пише "Конкурент".

Зокрема Наход зауважив, що парковка на Театральній площі може бути лише тимчасовою, а під час реконструкції цю проблему треба вирішити.

Начальник управління містобудування та архітектури Луцькради Веніамін Туз розповів, що вже цього року планують реалізувати проєктні роботи щодо облаштування парковки від Старого ринку до входу в Центральний парк.

У центрі Луцька буде нова велика парковка


Також він додав, що є ідея, як вирішити проблему із паркуванням на Театральному майдані.

«Людям треба усвідомити, що якщо ти хочеш припаркуватися у центрі, то це платно. Я думаю, що таким чином можна дуже швидко змінити ситуацію. А от просто заборони, це не діє», – підсумував начальник управління містобудування та архітектури.

У центрі Луцька буде нова велика парковка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парковка, Театральний майдан, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну от і будуйте там парковку типу багатоповерхівки і місце зекономлять і більше автівок влізе, у перед у майбутнє треба дивитись, а не витрачати землю як заманеться!
Відповісти
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька буде нова велика парковка
Сьогодні, 14:01
Вечірка у «Брамі»: як «запалювали» гості під бачату. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського
Сьогодні, 13:00
Обіцяють врахувати пропозиції лучан під час реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 12:19
Згорілий на Волині бус належав священнику
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
Більшість лучан підтримують реконструкцію Театрального майдану. ОПИТУВАННЯ Більшість лучан підтримують реконструкцію Театрального майдану. ОПИТУВАННЯ
14 лютий, 16:44
Фонтан на Театральному майдані за майже 17 мільйонів зроблять до кінця року Фонтан на Театральному майдані за майже 17 мільйонів зроблять до кінця року
06 лютий, 09:35
Вхідна арка з колонами: Театральний майдан у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО Вхідна арка з колонами: Театральний майдан у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
02 лютий, 16:05
У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО У Луцьку на Театральному майдані – аварія: зіткнулися два BMW. ФОТО
27 січень, 19:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька буде нова велика парковка
Сьогодні, 14:01
 0
Вечірка у «Брамі»: як «запалювали» гості під бачату. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
 0
Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського
Сьогодні, 13:00
 0
Обіцяють врахувати пропозиції лучан під час реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 12:19
 0
Згорілий на Волині бус належав священнику
Сьогодні, 11:58
 0
Медіа
відео
1/8