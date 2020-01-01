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У начальниці казначейської служби у Маневицькому районі вкрали на роботі гаманець

У начальниці казначейської служби у Маневицькому районі вкрали на роботі гаманець
У начальниці Державної казначейської служби у Маневицькому районі вкрали гаманець у її службовому кабінеті.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 7 листопада минулого року неодноразово судимий чоловік перебував у приміщенні Державної казначейської служби у Маневицькому районі Волинської області. Волинянин зайшов у службовий кабінет начальниці згаданого управління та, скориставшись її відсутністю, витягнув із сумочки гаманець, в якому було 600 гривень, а загальна сума збитків становила 750 гривень.

Відзначимо, що під час досудового розслідування між обвинуваченим та потерпілою була укладена угода про примирення.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив крадію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

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Теги: крадіжка, казначейська служба
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