У начальниці казначейської служби у Маневицькому районі вкрали на роботі гаманець
Сьогодні, 09:22
У начальниці Державної казначейської служби у Маневицькому районі вкрали гаманець у її службовому кабінеті.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 7 листопада минулого року неодноразово судимий чоловік перебував у приміщенні Державної казначейської служби у Маневицькому районі Волинської області. Волинянин зайшов у службовий кабінет начальниці згаданого управління та, скориставшись її відсутністю, витягнув із сумочки гаманець, в якому було 600 гривень, а загальна сума збитків становила 750 гривень.
Відзначимо, що під час досудового розслідування між обвинуваченим та потерпілою була укладена угода про примирення.
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив крадію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.
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Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 7 листопада минулого року неодноразово судимий чоловік перебував у приміщенні Державної казначейської служби у Маневицькому районі Волинської області. Волинянин зайшов у службовий кабінет начальниці згаданого управління та, скориставшись її відсутністю, витягнув із сумочки гаманець, в якому було 600 гривень, а загальна сума збитків становила 750 гривень.
Відзначимо, що під час досудового розслідування між обвинуваченим та потерпілою була укладена угода про примирення.
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив крадію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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