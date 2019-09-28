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У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО

У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна на території ринку та на бульварі Дружби Народів працівники муніципальної варти вилучили 30 літрів сурогату.

Чоловік, що продавав сурогат з автомобіля на бульварі Дружби Народів намагався запропонувати інспекторам департаменту муніципальної варти «вирішити дане питання», - інформують на сторінці муніципальної варти Луцької міської ради.


Муніципали склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП та відправлять адмінпротоколи до Луцького міськрайонного суду для розгляду, а зразки рідини – на експертизу.

Нагадують, штраф за вказані порушення – від 3400-10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.

У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО
У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО
У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО
У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО

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Теги: Луцьк, сурогат, муніципали
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