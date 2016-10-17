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Лише 0,3% населення Волині зробили щеплення від грипу

Лише 0,3% населення Волині зробили щеплення від грипу
За тиждень на Волині на грип та ГРВІ захворіло 10 тисяч 510 осіб. Із числа хворих 59% – це діти до 17 років.

Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 321 людину, із котрих 65% - діти, повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.

Епідеміологи також зазначають, що за минулий тиждень області здійснили щеплень проти грипу. З початку епідемічного сезону вакцинували близько 3,2 тис. осіб, із них 40% – особи із групи епідемічного ризику. Всього щеплення від грипу зробили 0,3% населення області.

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Теги: щеплення, грип, ГРВІ, вакцина, Волинь
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