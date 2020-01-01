На Тернопільщині отруїлися 17 студентів коледжу





З підозрою на харчове отруєння впродовж цієї ночі до лікарні почали поступати студенти одного із коледжів Збаражчини, - інформує



Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.



За словами начальника Збаразького відділення поліції Віктора Волощука, серед госпіталізованих п'ятеро дівчат, а решта - хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих - від 15 до 18 років.



Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. В коледжі працюють фахівці Держпродспоживслужби. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.



Потерпілі кажуть, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.



Стан дітей не важкий. Вирішують питання про внесення цього факту в ЄРДР. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сімнадцять дітей з харчовим отруєнням потрапили до лікарні на Тернопільщині.З підозрою на харчове отруєння впродовж цієї ночі до лікарні почали поступати студенти одного із коледжів Збаражчини, - інформує ГУНП у Тернопільській області. Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти - під вечір.За словами начальника Збаразького відділення поліції, серед госпіталізованих п'ятеро дівчат, а решта - хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих - від 15 до 18 років.Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. В коледжі працюють фахівці Держпродспоживслужби. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.Потерпілі кажуть, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.Стан дітей не важкий. Вирішують питання про внесення цього факту в ЄРДР. Триває слідство.

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