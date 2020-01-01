вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку пропонують заборонити їздити велосипедом центральною вулицею міста

У Луцьку пропонують заборонити їздити велосипедом центральною вулицею міста
Лучанин Волосовець Юрій зареєстрував петицію із проханням заборонити їздити на велосипедах вулицею Лесі Українки, крім випадків дозволених правилами дорожнього руху.

Про це йдеться на сайті Єдина система місцевих петиції.

"Адже за правилами дорожнього руху їздити по тротуарах і пішохідних доріжках дорослим категорично заборонено. Це дозволяється тільки дітям до 7 років на дитячих велосипедах і під наглядом дорослих. Щодо руху по дорозі на велосипеді, це можуть робити тільки особи, які досягли 14-річного віку!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, Луцьк, велосипедисти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
немає велодоріжки - шуруй на дорогу!
Відповісти
П-Придурок
Відповісти
П-Придурок
Відповісти
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хочуть легалізувати водобудок корисних копалин
Сьогодні, 14:13
У Луцьку пропонують заборонити їздити велосипедом центральною вулицею міста
Сьогодні, 14:05
У Луцьку просять збільшити кількість маршруток у вечірній час
Сьогодні, 13:38
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Сьогодні, 13:25
Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
«Безпечний відпочинок дітей – неможливий»: лучани просять відремонтувати аварійний двір «Безпечний відпочинок дітей – неможливий»: лучани просять відремонтувати аварійний двір
11 лютий, 17:02
Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів
06 лютий, 16:11
Лучани просять облаштувати тротуари, бо діти ходять до школи проїжджою частиною Лучани просять облаштувати тротуари, бо діти ходять до школи проїжджою частиною
05 лютий, 16:36
У Луцьку просять відмінити штрафи за готівковий розрахунок у маршрутках У Луцьку просять відмінити штрафи за готівковий розрахунок у маршрутках
15 січень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хочуть легалізувати водобудок корисних копалин
Сьогодні, 14:13
 0
У Луцьку пропонують заборонити їздити велосипедом центральною вулицею міста
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку просять збільшити кількість маршруток у вечірній час
Сьогодні, 13:38
 0
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Сьогодні, 13:25
 0
Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8