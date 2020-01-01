У Луцьку пропонують заборонити їздити велосипедом центральною вулицею міста

Волосовець Юрій зареєстрував петицію із проханням заборонити їздити на велосипедах вулицею Лесі Українки, крім випадків дозволених правилами дорожнього руху.



Про це йдеться на сайті



"Адже за правилами дорожнього руху їздити по тротуарах і пішохідних доріжках дорослим категорично заборонено. Це дозволяється тільки дітям до 7 років на дитячих велосипедах і під наглядом дорослих. Щодо руху по дорозі на велосипеді, це можуть робити тільки особи, які досягли 14-річного віку!" - йдеться у повідомленні.



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