У Луцьку пропонують заборонити їздити велосипедом центральною вулицею міста
Сьогодні, 14:05
Лучанин Волосовець Юрій зареєстрував петицію із проханням заборонити їздити на велосипедах вулицею Лесі Українки, крім випадків дозволених правилами дорожнього руху.
Про це йдеться на сайті Єдина система місцевих петиції.
"Адже за правилами дорожнього руху їздити по тротуарах і пішохідних доріжках дорослим категорично заборонено. Це дозволяється тільки дітям до 7 років на дитячих велосипедах і під наглядом дорослих. Щодо руху по дорозі на велосипеді, це можуть робити тільки особи, які досягли 14-річного віку!" - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сайті Єдина система місцевих петиції.
"Адже за правилами дорожнього руху їздити по тротуарах і пішохідних доріжках дорослим категорично заборонено. Це дозволяється тільки дітям до 7 років на дитячих велосипедах і під наглядом дорослих. Щодо руху по дорозі на велосипеді, це можуть робити тільки особи, які досягли 14-річного віку!" - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 3
немає велодоріжки - шуруй на дорогу!
П-Придурок
П-Придурок
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