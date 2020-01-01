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На Волині хочуть легалізувати водобудок корисних копалин

На Волині хочуть легалізувати водобудок корисних копалин
На Волині активізують роботу з виявлення незаконних кар’єрів із видобутку піску та інших порушень природоохоронного законодавства.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час останньої селекторної наради з керівниками областей, - інформує Волинська ОДА.

«Всі повинні розуміти, що поблажок не буде ні зараз, ні через рік. Легалізувати увесь тіньовий бізнес – пріоритет держави. Безповоротно! На сьогоднішній день маємо хороші показники по ліквідації ігрового бізнесу та незаконних АЗС. Тепер беремося захищати природні надра і налагодити видобуток корисних копалин у законному руслі» - наголосив керівник Уряду.

За його словами, у минулому році виявили 205 фактів незаконного видобутку корисних копалин по усій Україні, а це смішна та нереальна цифра.

«Видобувають пісок, глину, торф, гравій та бурштин. Всі про це знають, але зафіксованих фактів мало», - зазначає високопосадовець.

Тому цього року, прем’єр зобов’язав усі відповідальні структури, зосередитися на виявленні таких об’єктів та спрямувати їх діяльність в законне русло – з ліцензіями і офіційно працевлаштованими робітниками.

До слова, за інформацією Держаної екологічної інспекції у Волинській області, у 2019 році інспекція здійснила 13 перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері використання надр.

Лише у 4-х випадках виявили незаконний видобуток піску, а сума завданих збитків державі склала 2 мільйони 91 330 гривень. Нелегальні піщані кар’єри зафіксували на території Шацького району (урочище «Красинська гора», Камінь-Каширського району поблизу села Раків Ліс, Любешівського району у ДП СЛАП «Любешівагроліс» та Маневицького району на території Галузіївської сільради.

У 2020 році на Волині за фактом незаконного використання надр (піску) склали один протокол і винесли постанову на суму 680 гривень.

Також в рамках кримінального провадження Державна екологічна інспекція подала цивільний позов за фактом незаконного видобування торфу на суму 1 мільйон 904056 гривень.

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Теги: Волинь, корисні копалини, кар'єри
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