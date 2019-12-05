В школах Камінь-Каширського району можуть призупинити харчування учнів





Причина – не можуть вчасно завершити процедуру закупівлі відповідних послуг, тобто до закінчення терміну дії пролонгованого договору із фірмою, що харчувала учнів у 2019 році. Таку інформацію повідомили в управлінні соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА, пише



Посадовці кажуть, що торги можуть затягнутися мінімум на кілька тижнів. А все тому, що одна із фірм, котра заявила про намір надавати кейтерингові послуги у районі, оскаржила рішення управління соцзахисту про недопущення її до аукціону.



Зазначають, що тендер був оголошений 24 грудня 2019 року, до 24 січня 2020 року відбувалося подання пропозицій, 13 лютого мав розпочатися аукціон, а з 17 лютого прогнозували початок надання послуг переможцем торгів. Однак, розглянувши пропозиції трьох фірм, що заявили про намір харчувати учнів Камінь-Каширщини, замовник (управління соцзахисту) виявив у однієї з них — ТОВ “РАМЕДАС УКРАЇНА” – невідповідність тендерної документації. Таким чином її пропозицію відхилили, а до торгів допустили лише ТОВ “АРХІМАГІР” та ТОВ “АТОМСЕРВІС”.



"Товариство в тендерній пропозиції подало перспективне двотижневе меню з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення Сарненського району Рівненської області. А це не стосується закупівлі послуг харчування дітей у навчальних закладах Камінь-Каширського району. У той же час примірне двотижневе меню повинно бути погоджено з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби, в даному випадку — Камінь-Каширським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Цього не було зроблено", — розповідає заступник начальника управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА Віталій Леонець.



Фірма ТОВ “РАМЕДАС УКРАЇНА”, звичайно, не погодилася з таким зауваженням камінь-каширського управління соцзахисту і продовжила боротися за участь в аукціоні та 8 лютого подала скаргу в Антимонопольний комітет. Його адміністративна колегія 12 лютого прийняла скаргу до розгляду, а в оприлюдненому рішенні зазначила, що розгляне її 26 лютого.



До слова, ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА» брало участь та перемогло в тендерних процедурах закупівлі послуг з чорнобильського харчування в Сарненському районі Рівненської області у 2019 році. Однак харчування в більшій частині навчальних закладів розпочалось тільки у вересні – з 16 вересня у 13 школах, з 20 вересня — у 15 школах, з 26 вересня — у 6 школах, а в 7 школах харчування розпочалося і ще пізніше.



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