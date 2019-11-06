У селі на Волині в будинку чоловіка знайшли гранати, пістолети на набої

В одному із сіл Любомльського району поліцейські виявили в 39-річного місцевого жителя два корпуси гранат, запал, пістолети, а також набої.Зазначається, що 19 лютого до поліції надійшло повідомлення щодо можливого нанесення одному із жителів району тілесних ушкоджень. На виклик вирушили наряд групи реагування патрульної поліції, медики, - пише ГУНП у Волинській області.На місці події правоохоронці виявили 39-річного жителя Любомльського району. Волинянин перебував у стані алкогольного сп’яніння, на обличчі його були незначні гематоми, подряпини. Чоловік мав при собі два корпуси гранат Ф-1, РГД -5 та запал. На місце прибули спеціалісти вибухо-технічного відділу ГУНП у Волинській області та вилучили небезпечні предмети.Згодом, під час огляду будинку волинянина поліцейські виявили та вилучили два пістолети «Reck» та «Zoraki», штик-ніж, 39 набоїв травматичної дії калібру 9 мм. і 15 дрібнокаліберних холостих набоїв.Вилучене направили на дослідження.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України.