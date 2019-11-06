У селі на Волині в будинку чоловіка знайшли гранати, пістолети на набої
Сьогодні, 17:40
В одному із сіл Любомльського району поліцейські виявили в 39-річного місцевого жителя два корпуси гранат, запал, пістолети, а також набої.
Зазначається, що 19 лютого до поліції надійшло повідомлення щодо можливого нанесення одному із жителів району тілесних ушкоджень. На виклик вирушили наряд групи реагування патрульної поліції, медики, - пише ГУНП у Волинській області.
На місці події правоохоронці виявили 39-річного жителя Любомльського району. Волинянин перебував у стані алкогольного сп’яніння, на обличчі його були незначні гематоми, подряпини. Чоловік мав при собі два корпуси гранат Ф-1, РГД -5 та запал. На місце прибули спеціалісти вибухо-технічного відділу ГУНП у Волинській області та вилучили небезпечні предмети.
Згодом, під час огляду будинку волинянина поліцейські виявили та вилучили два пістолети «Reck» та «Zoraki», штик-ніж, 39 набоїв травматичної дії калібру 9 мм. і 15 дрібнокаліберних холостих набоїв.
Вилучене направили на дослідження.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України.
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Зазначається, що 19 лютого до поліції надійшло повідомлення щодо можливого нанесення одному із жителів району тілесних ушкоджень. На виклик вирушили наряд групи реагування патрульної поліції, медики, - пише ГУНП у Волинській області.
На місці події правоохоронці виявили 39-річного жителя Любомльського району. Волинянин перебував у стані алкогольного сп’яніння, на обличчі його були незначні гематоми, подряпини. Чоловік мав при собі два корпуси гранат Ф-1, РГД -5 та запал. На місце прибули спеціалісти вибухо-технічного відділу ГУНП у Волинській області та вилучили небезпечні предмети.
Згодом, під час огляду будинку волинянина поліцейські виявили та вилучили два пістолети «Reck» та «Zoraki», штик-ніж, 39 набоїв травматичної дії калібру 9 мм. і 15 дрібнокаліберних холостих набоїв.
Вилучене направили на дослідження.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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