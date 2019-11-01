У Луцьку унікальний будинок на Ярощука можуть не вберегти від знесення

У Луцьку можуть знести старовинну садибу у стилі бароко, що розташована на вулиці Ярощука, адже її донині не можуть внести до переліку пам'яток.Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань перейменування назв вулиць.Так, днями у соцмережах з’явилися світлини садиби, яку раптом розчистили від хащів. Лучани припускали, що таким чином будинок готують до знесення.Депутатпоцікавився, чи є інформація про можливе знесення садиби.«Ми подали на внесення садиби до переліку об’єктів культурної спадщини, але справа в тому, що раніше це питання могла вирішити міська рада. На сьогодні існує відповідний порядок: нам треба знайти власника будинку, який би підписав акт технічного стану. Якщо він не підпише цей акт, то ми не можемо внести об’єкт до пам’яток», - відповів краєзнавець. Утім, нині власники фірми, якій належить будівля, не йдуть на контакт.«Буде прикро, якщо ми таки втратимо цей будинок», - додав Данильчук.