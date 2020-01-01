Пенсіонер з Ковеля «замінував» офісну будівлю в Луцьку





Ним виявися 71-річний житель міста Ковель, - пише ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, на місці ймовірного замінування працювали поліцейські, зокрема, спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області, співробітники відповідних служб.



Вибухотехніки ретельно обстежили десятки офісних приміщень та прилеглу територію. Із будівлі евакуювали близько 100 осіб. Вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.



Інформація щодо замінування не підтвердилась.



За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.



Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до шести років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські встановили особу зловмисника, який 21 лютого по 10 годині повідомив про замінування будівлі на проспекті Перемоги в Луцьку.Ним виявися 71-річний житель міста Ковель, - пише ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, на місці ймовірного замінування працювали поліцейські, зокрема, спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області, співробітники відповідних служб.Вибухотехніки ретельно обстежили десятки офісних приміщень та прилеглу територію. Із будівлі евакуювали близько 100 осіб. Вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.Інформація щодо замінування не підтвердилась.За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до шести років.

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