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Волинянин потрапив до Книги рекордів України

Волинянин потрапив до Книги рекордів України
Майстер з Люблинця Юрій Семенюк, який створив ікону із сірників, потрапив до книги «Національного реєстру рекордів України 2020».

Про це написав Юрій на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Район. Ковель".

«Нарешті дочекався. Книга рекордів України 2020», - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, майстер Юрій Семенюк виготовив ікону Георгія Переможця з майже 170 тисяч сірників і подарував її місцевому Свято-Пантелеймонівському храмові в селищі Люблинець Ковельського районного деканату.

У березні 2019 року вона потрапила до Національного Реєстру Рекордів України.

Волинянин потрапив до Книги рекордів України
Волинянин потрапив до Книги рекордів України

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Теги: Книга рекордів Гінеса, волинянин, ікони із сірників
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