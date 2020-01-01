Волинянин потрапив до Книги рекордів України
Сьогодні, 16:16
Майстер з Люблинця Юрій Семенюк, який створив ікону із сірників, потрапив до книги «Національного реєстру рекордів України 2020».
Про це написав Юрій на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Район. Ковель".
«Нарешті дочекався. Книга рекордів України 2020», - йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, майстер Юрій Семенюк виготовив ікону Георгія Переможця з майже 170 тисяч сірників і подарував її місцевому Свято-Пантелеймонівському храмові в селищі Люблинець Ковельського районного деканату.
У березні 2019 року вона потрапила до Національного Реєстру Рекордів України.
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Про це написав Юрій на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Район. Ковель".
«Нарешті дочекався. Книга рекордів України 2020», - йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, майстер Юрій Семенюк виготовив ікону Георгія Переможця з майже 170 тисяч сірників і подарував її місцевому Свято-Пантелеймонівському храмові в селищі Люблинець Ковельського районного деканату.
У березні 2019 року вона потрапила до Національного Реєстру Рекордів України.
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