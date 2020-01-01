Волинянин потрапив до Книги рекордів України

Юрій Семенюк, який створив ікону із сірників, потрапив до книги «Національного реєстру рекордів України 2020».



Про це написав Юрій на своїй сторінці у Facebook, повідомляє



«Нарешті дочекався. Книга рекордів України 2020», - йдеться у дописі.



Раніше повідомлялося, майстер Юрій Семенюк виготовив ікону Георгія Переможця з майже 170 тисяч сірників і подарував її місцевому Свято-Пантелеймонівському храмові в селищі Люблинець Ковельського районного деканату.



У березні 2019 року вона





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майстер з Люблинця, який створив ікону із сірників, потрапив до книги «Національного реєстру рекордів України 2020».Про це написав Юрій на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Район. Ковель". «Нарешті дочекався. Книга рекордів України 2020», - йдеться у дописі.Раніше повідомлялося, майстер Юрій Семенюк виготовив ікону Георгія Переможця з майже 170 тисяч сірників і подарував її місцевому Свято-Пантелеймонівському храмові в селищі Люблинець Ковельського районного деканату.У березні 2019 року вона потрапила до Національного Реєстру Рекордів України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію