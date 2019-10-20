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Африканська чума свиней: у районі на Волині ввели карантин

Африканська чума свиней: у районі на Волині ввели карантин
В лісовому масиві Голобського лісництва Ковельського СЛАТ «ТУР» 17 лютого знайшли труп дикого кабана, у якого виявили африканську чуму свиней. Тому на території спалаху встановили карантин і проведуть заходи із депопуляції диких кабанів.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

18 лютого 2020 року в результаті дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Львівська регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтвердила наявність ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Спеціалісти ветеринарної медицини Ковельського району в той же день розпочали подвірні обстеження свинопоголів’я в населених пунктах Вівчицьк, Гончий Брід, Діброва, Партизанське, Майдан, Дарівка, Воля Любитівська, Дроздні, Битень, Погиньки, Новий Мосор, Солотвин та смт Голоби.

Паралельно надали інформацію користувачам мисливських угідь з метою обстеження їх територій.

Повторних фактів виявлення хворих та загиблих тварин не встановили.

Про це зазначив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Тимофіюк. У підсумку комісією прийнято невідкладні заходи.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок захворювання диких свиней на АЧС. Одиничні випадки спалаху африканської чуми було виявлено у Любомльському та Ківерцівському районах. Тоді в результаті проведення комплексу заходів спалахи інфікування було зупинено на початковій стадії.

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Теги: карантин, Ковельський район, африканська чума свиней
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