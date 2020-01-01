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В Україні анонсували запуск платформи Дія.Бізнес

В Україні анонсували запуск платформи Дія.Бізнес
Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуску платформи для бізнесменів Дія.Бізнес.

Про це пише УНІАН.

"Тиждень до запуску платформи Дія.Бізнес! Ми прагнемо розвивати українське підприємництво. Тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього бізнесу — Національну онлайн-платформу для підприємців Дія.Бізнес", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що на новій онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.

Як повідомлялось, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

Запрошеними гостями освітніх серіалів із цифрової грамотності стали українські зірки: акторка, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська; телеведуча, громадська діячка, перший в Україні почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна; українська телеведуча Надія Матвєєва; український режисер Руслан Ханумак. У планах Кабміну - навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки.

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Теги: дія, бізнес, платформа
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