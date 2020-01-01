Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО

Юлія Сиротинська знайшла на службовому авто трекер для стеження за місцем положення транспорту.



Про це вона



Як розповідає Сиротинська, знахідку виявила під час мийки авто.



«Мила сьогодні службове авто!!



І....під напором води збила з під бамперу "дивну штучку" на потужному магніті.

Розкрутивши і розібравши знайшла сімку, батерейки, присвоєний номер і купу цікавинок.

Загугливши зрозуміла, що це засіб стеження.

У народі його називають "трекер".

Постає багато питань:

-Хто? ( хоча і так зрозуміло....).

- Для чого, яка ціль?



До кого звертатися?

СБУ, Прокуратура?», - пише Юлія Сиротинська.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільниця департаменту Муніципальної варти Луцької міськрадизнайшла на службовому авто трекер для стеження за місцем положення транспорту.Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.Як розповідає Сиротинська, знахідку виявила під час мийки авто.«Мила сьогодні службове авто!!І....під напором води збила з під бамперу "дивну штучку" на потужному магніті.Розкрутивши і розібравши знайшла сімку, батерейки, присвоєний номер і купу цікавинок.Загугливши зрозуміла, що це засіб стеження.У народі його називають "трекер".Постає багато питань:-Хто? ( хоча і так зрозуміло....).- Для чого, яка ціль?До кого звертатися?СБУ, Прокуратура?», - пише Юлія Сиротинська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію