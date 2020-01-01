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Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО

Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО
Очільниця департаменту Муніципальної варти Луцької міськради Юлія Сиротинська знайшла на службовому авто трекер для стеження за місцем положення транспорту.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Як розповідає Сиротинська, знахідку виявила під час мийки авто.

«Мила сьогодні службове авто!!

І....під напором води збила з під бамперу "дивну штучку" на потужному магніті.
Розкрутивши і розібравши знайшла сімку, батерейки, присвоєний номер і купу цікавинок.
Загугливши зрозуміла, що це засіб стеження.
У народі його називають "трекер".
Постає багато питань:
-Хто? ( хоча і так зрозуміло....).
- Для чого, яка ціль?

До кого звертатися?
СБУ, Прокуратура?», - пише Юлія Сиротинська.


Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО
Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО
Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО

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Теги: сиротинська, авто
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Коментарі 1
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Дякуючи єдиній в Луцьку жінці Юлії Сиротинській та вірній її муніципальній варті, які мають наміри та хочуть щось змінити у нашому місті для майбутніх поколінь. Більше нікому нічого не треба, хай все горить вогнем та пливе своїм ходом по річці як гімно. Всі ми осторонь, бо деградуємось щодо центрального парку, як його засираємо, щодо старого ринку, який перетворили в гадюшник. Навіть не бажаємо навести порядок біля своїх багатоповерхівок на прибудинковій території, після того, як всю зиму мешканці цих будинків з вікон кидали сміття, бо такі ледачі, що навіть не мають часу вийти на вулицю і викинути сміття в контейнер.
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