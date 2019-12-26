На Волині автоматично перерахують житлові субсидії





Для забезпечення надання громадянам у повному обсязі передбачених законодавством соціальних гарантій, у лютому 2020 року органами соціального захисту населення одержувачам житлових субсидій буде здійснено розрахунок зазначених виплат з урахуванням послуги з розподілу природного газу, -



Звертаємо увагу, що донарахування нової послуги буде здійснено з січня 2020 року. Перерахунок раніше призначеної житлової субсидії буде проведено автоматично, тому немає необхідності громадянам додатково звертатися до місцевих управлінь соціального захисту.



Наразі фахівцями органів соцзахисту отримано від учасників газового ринку, які надають послуги з розподілу газу, інформацію про особові рахунки одержувачів субсидій.



Послугою з розподілу газу користується 74,9 тис. одержувачів субсидій.



Суми субсидій з урахуванням вартості послуги за розподіл природного газу волиняни отримають на початку березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У грудні 2019 року НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу, відповідне рішення вступило в силу з січня поточного року.Для забезпечення надання громадянам у повному обсязі передбачених законодавством соціальних гарантій, у лютому 2020 року органами соціального захисту населення одержувачам житлових субсидій буде здійснено розрахунок зазначених виплат з урахуванням послуги з розподілу природного газу, - пишуть на сторінці Волинської ОДАЗвертаємо увагу, що донарахування нової послуги буде здійснено з січня 2020 року. Перерахунок раніше призначеної житлової субсидії буде проведено автоматично, тому немає необхідності громадянам додатково звертатися до місцевих управлінь соціального захисту.Наразі фахівцями органів соцзахисту отримано від учасників газового ринку, які надають послуги з розподілу газу, інформацію про особові рахунки одержувачів субсидій.Послугою з розподілу газу користується 74,9 тис. одержувачів субсидій.Суми субсидій з урахуванням вартості послуги за розподіл природного газу волиняни отримають на початку березня.

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