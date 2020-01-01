«Жучок» на авто очільниці луцьких муніципалів: поліція проводить перевірку
Сьогодні, 14:07
Поліція Волинської області внесла до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень справу про встановлення "жучка" на автомобіль очільниці департаменту Муніципальної варти Луцької міськради Юлії Сиротинської.
Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.
Як пишуть на сторінці поліцейських, 22 лютого в місцевих ЗМІ, з посиланням на повідомлення в соціальній мережі, оприлюднено інформацію про те, що начебто на службовому автомобілі одного із виконавчих органів Луцької міської ради було виявлено спеціальний пристрій для стеження за місцем положення транспортного засобу.
Відомості про це поліція Луцька внесла до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.
Поліцейські ретельно перевірять обставини цієї події для належної її правової кваліфікації.
Читати також: Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.
Як пишуть на сторінці поліцейських, 22 лютого в місцевих ЗМІ, з посиланням на повідомлення в соціальній мережі, оприлюднено інформацію про те, що начебто на службовому автомобілі одного із виконавчих органів Луцької міської ради було виявлено спеціальний пристрій для стеження за місцем положення транспортного засобу.
Відомості про це поліція Луцька внесла до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.
Поліцейські ретельно перевірять обставини цієї події для належної її правової кваліфікації.
Читати також: Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Шацьку заборонили резервувати місця на кладовищі
Сьогодні, 14:38
«Жучок» на авто очільниці луцьких муніципалів: поліція проводить перевірку
Сьогодні, 14:07
У луцьких школах встановлять питні фонтанчики
Сьогодні, 13:21
У Володимирі-Волинському тимчасово відключили водопостачання
Сьогодні, 12:55
У Луцьку на переході легковик збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 12:11
Медіа