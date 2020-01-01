«Жучок» на авто очільниці луцьких муніципалів: поліція проводить перевірку

Юлії Сиротинської.



Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.



Як пишуть на сторінці поліцейських, 22 лютого в місцевих ЗМІ, з посиланням на повідомлення в соціальній мережі, оприлюднено інформацію про те, що начебто на службовому автомобілі одного із виконавчих органів Луцької міської ради було виявлено спеціальний пристрій для стеження за місцем положення транспортного засобу.



Відомості про це поліція Луцька внесла до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.



Поліцейські ретельно перевірять обставини цієї події для належної її правової кваліфікації.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волинської області внесла до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень справу про встановлення "жучка" на автомобіль очільниці департаменту Муніципальної варти Луцької міськрадиПро це повідомляє пресслужба правоохоронців.Як пишуть на сторінці поліцейських, 22 лютого в місцевих ЗМІ, з посиланням на повідомлення в соціальній мережі, оприлюднено інформацію про те, що начебто на службовому автомобілі одного із виконавчих органів Луцької міської ради було виявлено спеціальний пристрій для стеження за місцем положення транспортного засобу.Відомості про це поліція Луцька внесла до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.Поліцейські ретельно перевірять обставини цієї події для належної її правової кваліфікації.Читати також: Очільниця луцьких муніципалів знайшла «жучок» для стеження на службовому авто. ФОТО

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