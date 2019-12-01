Найприбутковішими рейсами в «Укрзалізниці» стали московські





Про це



Згідно з ним, на даному напрямку було запропоновано 339 414 місць, з яких реалізували 253 530.



На другому місці серед міжнародних напрямків по прибутковості виявився потяг "Кривий Ріг - Москва" з показником 95,7 млн гривень (із запропонованих 173 050 місць реалізовано 141 708), на третьому - "Одеса - Москва" з 54,9 млн гривень (з 140 518 місць реалізовано 116 146), на четвертому - "Одеса - Перемишль" з 22,2 млн гривень (з 106 392 місць реалізовано 80 298), на п'ятому - "Київ – Санкт-Петербург" з 16 млн гривень (з 57 432 місць реалізовано 33 081).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акціонерне товариство "Укрзалізниця" констатує, що в 2019 році найприбутковішим поїздом міжнародного напряму був "Київ - Москва" з показником прибутку 145,2 млн гривень.Про це пишуть Українські новини.Згідно з ним, на даному напрямку було запропоновано 339 414 місць, з яких реалізували 253 530.На другому місці серед міжнародних напрямків по прибутковості виявився потяг "Кривий Ріг - Москва" з показником 95,7 млн гривень (із запропонованих 173 050 місць реалізовано 141 708), на третьому - "Одеса - Москва" з 54,9 млн гривень (з 140 518 місць реалізовано 116 146), на четвертому - "Одеса - Перемишль" з 22,2 млн гривень (з 106 392 місць реалізовано 80 298), на п'ятому - "Київ – Санкт-Петербург" з 16 млн гривень (з 57 432 місць реалізовано 33 081).

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