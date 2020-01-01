У Ковелі автомобіль збив жінку, потерпіла – у лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Поліцейські встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 32-річний місцевий житель.



Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіально медичного об’єднання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 22 лютого, по 19 годині на перехресті вулиць Грушевського-Винниченка у Ковелі автомобіль Mercedes збив 42-річну перехожу. Потерпілу госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Поліцейські встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 32-річний місцевий житель.Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіально медичного об’єднання.

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