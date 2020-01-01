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У Ковелі автомобіль збив жінку, потерпіла – у лікарні

У Ковелі автомобіль збив жінку, потерпіла – у лікарні
У суботу, 22 лютого, по 19 годині на перехресті вулиць Грушевського-Винниченка у Ковелі автомобіль Mercedes збив 42-річну перехожу. Потерпілу госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 32-річний місцевий житель.

Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіально медичного об’єднання.


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Теги: Ковель, аварія
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