У Ковелі автомобіль збив жінку, потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 11:20
У суботу, 22 лютого, по 19 годині на перехресті вулиць Грушевського-Винниченка у Ковелі автомобіль Mercedes збив 42-річну перехожу. Потерпілу госпіталізували.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Поліцейські встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 32-річний місцевий житель.
Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіально медичного об’єднання.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Поліцейські встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 32-річний місцевий житель.
Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в травматологію Ковельського міськрайонного територіально медичного об’єднання.
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