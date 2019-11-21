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Майже 140 волинських агровиробників внесли до Державного аграрного реєстру

Майже 140 волинських агровиробників внесли до Державного аграрного реєстру
З початку 2020 року Волинь стала однією із шести областей, де впроваджується пілотний проєкт «Державний аграрний реєстр», який має на меті ідентифікувати суб’єктів ринку, спростити доступ до програм державної підтримки, банківського фінансування.

Мобільна група у складі операторів з реєстрації виїжджала в райони та громади області, де проводили зустрічі з агровиробниками, роз’яснювали про можливості та переваги аграрного реєстру, - інформує департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.

Під час таких зустрічей, аграрії мали можливість зареєструватися у реєстрі за допомогою операторів.

Виїзні зустрічі відбулися у 9 районах (Горохівський, Володимир-Волинський, Ковельський, Турійський, Любомльський, Іваничівський, Ратнівський, Локачинський, Луцький) та 7 ОТГ (Мар’янівська, Зимнівська, Голобська, Устилузька, Вишнівська, Старовижівська, Смолигівська).

Останні зустрічі в рамках пілотного проєкту відбулися у Смолигівській ОТГ та Луцькому районі за участю директора департаменту агропромислового розвитку Юрія Горбенка та міжнародного експерта з розробки та впровадження Державного аграрного реєстру Сальваторе Карфі.

Пілотний проєкт завершився. Розробники реєстру будуть вивчати та виправляти усі проблемні питання, які виникали під час реєстрації. В подальшому до реєстру залучать програми державної підтримки.

Наразі до Державного аграрного реєстру внесли приблизно 140 волинських агровиробників.

Реєстрація буде продовжуватися. Вдосконалений аграрний реєстр будуть впроваджувати на території усієї країни. Зареєструватися можна самостійно за адресою www.ar.gov.ua.

Майже 140 волинських агровиробників внесли до Державного аграрного реєстру
Майже 140 волинських агровиробників внесли до Державного аграрного реєстру

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Теги: проєкт, аграрний реєстр
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