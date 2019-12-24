Судили багатодітну волинянку, яка незаконно зрізала два дерева





Так, 25 лютого 2019 року до поліції надійшло повідомлення про те, що на придорожній території в селі Стеблі здійснюється незаконна вирубка деревини, - пише



На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Слідчі тоді склали протокол та виявили два зрізані дерева. В ході перевірки та опитування жительки сусіднього села Грив’ятки встановили, що вона на своїй земельній ділянці дозволила зрізати дуб та липу, оскільки мала намір використати деревину для ремонту будинку.



Державна екологічна інспекція у Волинській області провела розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення дуба та липи, за яким загальна сума збитків становить 6600 гривень.



У суді відповідачка визнала, що дійсно зрізала дерева на земельній ділянці, якою користується в порядку спадщини після смерті батьків. Чоловік її помер, залишилось четверо дітей, двоє з них ще неповнолітні. Єдиним доходом сім’ї є пенсія на дітей у зв’язку із втратою годувальника, яка складає 2795 гривень. Сплата суми позову поставить багатодітну сім’ю у вкрай важке становище. Просила звільнити від відшкодування шкоди або зменшити її розмір.



Суд відхилив доводи жінки про те, що дерева росли на земельній ділянці, яка перейшла їй у спадок. Згідно довідки Колодяжненської сільської ради від 20 січня 2020 року, вона не має у приватній власності земельної ділянки у селі Стеблі. Відповідачка документально не довела, що має право на ділянку, на якій росли зрізані нею дерева.



18 лютого Ковельський міськрайонний суд позов задовольнив повністю. Багатодітна вдова має сплатити заподіяну шкоду в сумі 6600 гривень та судові витрати у справі на користь Державної екологічної інспекції у Волинській області в сумі 1921 гривню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканку Ковельського району оштрафували за те, що зрізала при дорозі два дерева.Так, 25 лютого 2019 року до поліції надійшло повідомлення про те, що на придорожній території в селі Стеблі здійснюється незаконна вирубка деревини, - пише Район.Ковель. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Слідчі тоді склали протокол та виявили два зрізані дерева. В ході перевірки та опитування жительки сусіднього села Грив’ятки встановили, що вона на своїй земельній ділянці дозволила зрізати дуб та липу, оскільки мала намір використати деревину для ремонту будинку.Державна екологічна інспекція у Волинській області провела розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення дуба та липи, за яким загальна сума збитків становить 6600 гривень.У суді відповідачка визнала, що дійсно зрізала дерева на земельній ділянці, якою користується в порядку спадщини після смерті батьків. Чоловік її помер, залишилось четверо дітей, двоє з них ще неповнолітні. Єдиним доходом сім’ї є пенсія на дітей у зв’язку із втратою годувальника, яка складає 2795 гривень. Сплата суми позову поставить багатодітну сім’ю у вкрай важке становище. Просила звільнити від відшкодування шкоди або зменшити її розмір.Суд відхилив доводи жінки про те, що дерева росли на земельній ділянці, яка перейшла їй у спадок. Згідно довідки Колодяжненської сільської ради від 20 січня 2020 року, вона не має у приватній власності земельної ділянки у селі Стеблі. Відповідачка документально не довела, що має право на ділянку, на якій росли зрізані нею дерева.18 лютого Ковельський міськрайонний суд позов задовольнив повністю. Багатодітна вдова має сплатити заподіяну шкоду в сумі 6600 гривень та судові витрати у справі на користь Державної екологічної інспекції у Волинській області в сумі 1921 гривню.

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