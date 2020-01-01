У Володимирі дорогу не поділили ВАЗ і BMW





Автопригода сталась 24-го лютого близько 20:20, - пише



Як розповіли очевидці події, ВАЗ виїжджав з автостанції, а BMW їхало з Ковельської. Ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Обидва авто отримали механічні пошкодження.



До слова, ДТП на перехресті Ковельської та Данила Галицького трапляються часто. Водії скаржаться на недостатню кількість знаків на дорозі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельської і Данила Галицького зіткнулися два легковика.Автопригода сталась 24-го лютого близько 20:20, - пише Буг Як розповіли очевидці події, ВАЗ виїжджав з автостанції, а BMW їхало з Ковельської. Ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Обидва авто отримали механічні пошкодження.До слова, ДТП на перехресті Ковельської та Данила Галицького трапляються часто. Водії скаржаться на недостатню кількість знаків на дорозі.

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