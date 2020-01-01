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У Володимирі дорогу не поділили ВАЗ і BMW

У Володимирі дорогу не поділили ВАЗ і BMW
У Володимирі-Волинському на перехресті вулиць Ковельської і Данила Галицького зіткнулися два легковика.

Автопригода сталась 24-го лютого близько 20:20, - пише Буг.

Як розповіли очевидці події, ВАЗ виїжджав з автостанції, а BMW їхало з Ковельської. Ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Обидва авто отримали механічні пошкодження.

До слова, ДТП на перехресті Ковельської та Данила Галицького трапляються часто. Водії скаржаться на недостатню кількість знаків на дорозі.

У Володимирі дорогу не поділили ВАЗ і BMW

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Теги: аварія, Волинь
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