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У «ПортCity» актори-«бешкетники» покажуть дитячі вистави*

У «ПортCity» актори-«бешкетники» покажуть дитячі вистави*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться показ вистав за мотивами відомих дитячих казок.

В головних ролях – юні актори аматорської театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька.

Тож у суботу, 29 лютого, з 16.00 на першому поверсі «ПортCity» на відвідувачів чекають театральні етюди:

- поетична вистава «Зимова хуга» за віршами волинських письменників;
- вистава «Муха-цокотуха» за казкою Корнія Чуковського;
- вистава «Кобиляча голова» за мотивами української народної казки.

Нагадаємо, що саме театральна студія «Бешкетники» перемогла у конкурсі «Таланти ПортCity», який відбувся влітку минулого року, та виграла приз 10 тисяч гривень.

У «ПортCity» актори-«бешкетники» покажуть дитячі вистави*


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Теги: ПортCity, дитячі вистави
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