У «ПортCity» актори-«бешкетники» покажуть дитячі вистави*
Сьогодні, 10:38
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться показ вистав за мотивами відомих дитячих казок.
В головних ролях – юні актори аматорської театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька.
Тож у суботу, 29 лютого, з 16.00 на першому поверсі «ПортCity» на відвідувачів чекають театральні етюди:
- поетична вистава «Зимова хуга» за віршами волинських письменників;
- вистава «Муха-цокотуха» за казкою Корнія Чуковського;
- вистава «Кобиляча голова» за мотивами української народної казки.
Нагадаємо, що саме театральна студія «Бешкетники» перемогла у конкурсі «Таланти ПортCity», який відбувся влітку минулого року, та виграла приз 10 тисяч гривень.
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В головних ролях – юні актори аматорської театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька.
Тож у суботу, 29 лютого, з 16.00 на першому поверсі «ПортCity» на відвідувачів чекають театральні етюди:
- поетична вистава «Зимова хуга» за віршами волинських письменників;
- вистава «Муха-цокотуха» за казкою Корнія Чуковського;
- вистава «Кобиляча голова» за мотивами української народної казки.
Нагадаємо, що саме театральна студія «Бешкетники» перемогла у конкурсі «Таланти ПортCity», який відбувся влітку минулого року, та виграла приз 10 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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