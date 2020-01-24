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Китайський коронавірус: на пунктах пропуску на Волині міряють температуру

Китайський коронавірус: на пунктах пропуску на Волині міряють температуру
На Волині розпочали превентивні заходи, аби унеможливити потрапляння та поширення коронавірусу в області.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.

25 лютого в державі розпочався температурний скринінг людей, які прибувають до України з країн, де зафіксовані випадки COVID-19.

Це стосується прямих авіарейсів та автомобільних пунктів пропуску. Зокрема, на Волині таких пунктів пропуску три: ПП «Ягодин», ПП «Устилуг» та ПП «Доманове». На усіх наявне необхідне спорядження – безконтактні термометри, респіратори, ізолятори, де розміщатимуть людей, у яких виявлятимуть підвищену температуру тіла.

Усе це проводиться, аби запобігти потраплянню коронавірусу на територію України, оскільки COVID-19 дістався Європи. Станом на 25 лютого 2020 року у світі зареєстрували 80 150 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 699 - летальні. Одужало вже 27 695 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксували.

Зауважують, що для запобігання занесенню і поширенню на територію Волинської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019- nCoV, на Волині відповідно до розпорядження КМУ від 03.02.2020 № 93-р " Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV" та розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 13 лютого 2020р № 68 створили Тимчасову обласну протиепідемічну комісію та затверджений Регіональний план протиепідемічних заходів.

Окрім того, наказом управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації госпітальною базою для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку COVID-2019, визначили КП “Волинська обласна інфекційна лікарня” Волинської обласної ради. У випадку захворювання вагітної, то відповідні умови є і в обласному перинатальному центрі.

Також створили дві спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги для транспортування та надання екстреної медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку COVID-2019 (відділення м. Луцьк та м. Ковель). Бригади забезпечені необхідним медичним обладнанням, медикаментами, виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог наказу МОЗ України від 24.01.2020 № 185.

Визначені спеціалізовані бригади забезпечуватимуть госпіталізацію осіб з підозрою на випадок COVID-2019 із закладів охорони здоров’я області до госпітальної бази – КП “Волинська обласна інфекційна лікарня”. Транспортування хворого проводиться спеціалізованим транспортним засобом, укомплектованим необхідними засобами індивідуального захисту (ізоляційними халатами або костюмами біозахисту, респіраторами класу захисту не нижче FFP2, захисними окулярами, рукавичками медичними нітриловими та масками медичними (хірургічними).

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Теги: пункти пропуску, Волинь, коронавірус
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