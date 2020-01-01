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Волинянин просить допомогти зібрати кошти на заміну серцевого клапана

Волинянин просить допомогти зібрати кошти на заміну серцевого клапана
48-річний житель Нововолинська Руслан Мокренський потребує заміни серцевого клапану. Чоловіку на операцію не вистачає 70 тисяч гривень.

Русланові лікарі поставили діагноз дилатаційна кардіоміопатія, фібриляція передсердь постійної форми, - пише Буг.

Проблеми з серцем в чоловіка почалися близько двох років тому. Спочатку чоловіка діставала задишка, потім почалися напади, останній стався у лютому. Впродовж декількох днів Руслан боровся за життя у реанімаційному відділенні Нововолинської лікарні.

Єдиний порятунок для чоловіка – заміна серцевого клапану. Вартість оперативного втручання складає 120 тисяч гривень. Чоловіку вдалося зібрати 50 тисяч гривень, необхідно ще 70 тисяч.

Руслан раніше працював у Нововолинській шахті №9, з 2019-го року перебуває на пенсії по інвалідності. Самостійно знайти необхідну суму чоловік не може і на рідних в Руслана – жодної надії, тому він звертається про допомогу до небайдужих.

“Моя дружина померла, з близьких тільки тато, але він старенький і проживає в другому місті. Іншого виходу, окрім операції, у мене немає. Тому потрібно якнайшвидше зібрати потрібну суму”, – говорить Руслан.

Усі, хто має змогу фінансово допомогти чоловіку, можуть переказати кошти на карту ОщадБанку: 5167 8032 0628 4262 – Руслан Мокренський.

Волинянин просить допомогти зібрати кошти на заміну серцевого клапана
Волинянин просить допомогти зібрати кошти на заміну серцевого клапана
Волинянин просить допомогти зібрати кошти на заміну серцевого клапана
Волинянин просить допомогти зібрати кошти на заміну серцевого клапана

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Теги: операція, кошти, волинянин, серце
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