Волинянин просить допомогти зібрати кошти на заміну серцевого клапана
Сьогодні, 17:56
48-річний житель Нововолинська Руслан Мокренський потребує заміни серцевого клапану. Чоловіку на операцію не вистачає 70 тисяч гривень.
Русланові лікарі поставили діагноз дилатаційна кардіоміопатія, фібриляція передсердь постійної форми, - пише Буг.
Проблеми з серцем в чоловіка почалися близько двох років тому. Спочатку чоловіка діставала задишка, потім почалися напади, останній стався у лютому. Впродовж декількох днів Руслан боровся за життя у реанімаційному відділенні Нововолинської лікарні.
Єдиний порятунок для чоловіка – заміна серцевого клапану. Вартість оперативного втручання складає 120 тисяч гривень. Чоловіку вдалося зібрати 50 тисяч гривень, необхідно ще 70 тисяч.
Руслан раніше працював у Нововолинській шахті №9, з 2019-го року перебуває на пенсії по інвалідності. Самостійно знайти необхідну суму чоловік не може і на рідних в Руслана – жодної надії, тому він звертається про допомогу до небайдужих.
“Моя дружина померла, з близьких тільки тато, але він старенький і проживає в другому місті. Іншого виходу, окрім операції, у мене немає. Тому потрібно якнайшвидше зібрати потрібну суму”, – говорить Руслан.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти чоловіку, можуть переказати кошти на карту ОщадБанку: 5167 8032 0628 4262 – Руслан Мокренський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Русланові лікарі поставили діагноз дилатаційна кардіоміопатія, фібриляція передсердь постійної форми, - пише Буг.
Проблеми з серцем в чоловіка почалися близько двох років тому. Спочатку чоловіка діставала задишка, потім почалися напади, останній стався у лютому. Впродовж декількох днів Руслан боровся за життя у реанімаційному відділенні Нововолинської лікарні.
Єдиний порятунок для чоловіка – заміна серцевого клапану. Вартість оперативного втручання складає 120 тисяч гривень. Чоловіку вдалося зібрати 50 тисяч гривень, необхідно ще 70 тисяч.
Руслан раніше працював у Нововолинській шахті №9, з 2019-го року перебуває на пенсії по інвалідності. Самостійно знайти необхідну суму чоловік не може і на рідних в Руслана – жодної надії, тому він звертається про допомогу до небайдужих.
“Моя дружина померла, з близьких тільки тато, але він старенький і проживає в другому місті. Іншого виходу, окрім операції, у мене немає. Тому потрібно якнайшвидше зібрати потрібну суму”, – говорить Руслан.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти чоловіку, можуть переказати кошти на карту ОщадБанку: 5167 8032 0628 4262 – Руслан Мокренський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка – переможниця Кубку світу з пара-пауерліфтингу
Сьогодні, 18:20
Волинянин просить допомогти зібрати кошти на заміну серцевого клапана
Сьогодні, 17:56
«ПортСity» дарує безкоштовні розваги на день народження*
Сьогодні, 17:40
Медіа