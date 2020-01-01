Директор підприємства «відмив» гроші, які були для реконструкції школи під Луцьком

Директору КП "Луцьке" повідомили про підозру у розтраті понад 300 тисяч гривень бюджетних коштів та в службовому підробленні документів.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Посадовець у 2017 році здійснив розтрату бюджетних коштів в розмірі понад 305 тисяч гривень, передбачених на реконструкцію частини приміщення загальноосвітньої школи села Лаврів Луцького району під дошкільний навчальний заклад.Уклавши договір із господарським товариством на виконання цих робіт, згодом директор комунального підприємства, знаючи, що суб’єкт господарювання вніс у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо їхньої вартості та об’ємів, особисто підписав ці документи та завірив відтиском печатки підприємства.Унаслідок незаконних дій посадовця приватному підприємству перерахували бюджетні кошти.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.До слова, за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.