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Під Офісом президента чоловік облився бензином та підпалив себе. ВІДЕО

Під Офісом президента чоловік облився бензином та підпалив себе. ВІДЕО
У Києві біля Офісу президента 26 лютого під час мітингу чоловік облився бензином та підпалив себе.

Кореспондентка ТСН з місця подій повідомляє, що чоловік під час мітингу проти Фонду держмайна вибіг із натовпу і вже горів.

Як стало відомо згодом, йго звати Олександр і він мешканець Сумської області, який був розлючений тим, що нібито через корупційну схему його позбавили законного паю. Він нібито неодноразово звертався до правоохоронців, однак йому так і не допомогли.

Врешті чоловіка загасили, він отримав опіки обличчя та інших частин тіла. Олександр залишився живим і навіть сам ходив, коли приїхали медики.


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Теги: самопідпал, Київ
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