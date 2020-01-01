Під Офісом президента чоловік облився бензином та підпалив себе. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
У Києві біля Офісу президента 26 лютого під час мітингу чоловік облився бензином та підпалив себе.
Кореспондентка ТСН з місця подій повідомляє, що чоловік під час мітингу проти Фонду держмайна вибіг із натовпу і вже горів.
Як стало відомо згодом, йго звати Олександр і він мешканець Сумської області, який був розлючений тим, що нібито через корупційну схему його позбавили законного паю. Він нібито неодноразово звертався до правоохоронців, однак йому так і не допомогли.
Врешті чоловіка загасили, він отримав опіки обличчя та інших частин тіла. Олександр залишився живим і навіть сам ходив, коли приїхали медики.
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Кореспондентка ТСН з місця подій повідомляє, що чоловік під час мітингу проти Фонду держмайна вибіг із натовпу і вже горів.
Як стало відомо згодом, йго звати Олександр і він мешканець Сумської області, який був розлючений тим, що нібито через корупційну схему його позбавили законного паю. Він нібито неодноразово звертався до правоохоронців, однак йому так і не допомогли.
Врешті чоловіка загасили, він отримав опіки обличчя та інших частин тіла. Олександр залишився живим і навіть сам ходив, коли приїхали медики.
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