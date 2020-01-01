На Рівненщині скульптор вбив жінку і намагався сокирою зарубати чоловіка

В Острозі поліцейські викрили скульптора, причетного до вбивства жінки і поранення чоловіка.Чоловіка із важкою травмою голови в під’їзді будинку на вулиці Городище міста Острог 23 лютого близько 23 години побачив місцевий житель та одразу повідомив до поліції і викликав «швидку», - пише ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група встановила, що 52-річний житель села Розваж підпрацьовував скульптором, використовуючи для цього підсобку на території складських приміщень одного із навчальних закладів Острога. Того вечора він розпивав алкогольні напої разом із односельцем. Між ними виник конфлікт, в ході якого 30-річному чоловікові старший завдав удари по голові, ймовірно сокирою. Потерпілому вдалося втекти.Медики у нього діагностували рубані рани голови, відкритий перелом потиличної та лобної кісток голови, відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Нині 30-річний потерпілий перебуває в реанімації.Причетного до злочину чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Також вчора, 25 лютого, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.Крім того, під час огляду місця події поліцейські виявили у каналізаційній шахті тіло жінки, закопане попелом. Загиблою виявилася 49-річна острожанка, яка зникла місяць тому. На її тілі правоохоронці виявили ножове поранення грудної клітки.Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.