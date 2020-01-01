У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО





Як розповів водій білого Fiat, він загальмував перед "зеброю", щоб пропустити пішохода, - пише



За ним їхав "Жигуль", який також зупинився, однак зелений Opel протаранив "Жигуля". Від удару Opel легковик, який був між двома автівками, в'їхав у Fiat.



Потерпілих внаслідок аварії немає. На місці події прицювала поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 26-го лютого на проспекті Перемоги трапилася ДТП за участю трьох автівок.Як розповів водій білого Fiat, він загальмував перед "зеброю", щоб пропустити пішохода, - пише Буг За ним їхав "Жигуль", який також зупинився, однак зелений Opel протаранив "Жигуля". Від удару Opel легковик, який був між двома автівками, в'їхав у Fiat.Потерпілих внаслідок аварії немає. На місці події прицювала поліція.

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