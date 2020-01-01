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У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО

У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
У Нововолинську 26-го лютого на проспекті Перемоги трапилася ДТП за участю трьох автівок.

Як розповів водій білого Fiat, він загальмував перед "зеброю", щоб пропустити пішохода, - пише Буг.

За ним їхав "Жигуль", який також зупинився, однак зелений Opel протаранив "Жигуля". Від удару Opel легковик, який був між двома автівками, в'їхав у Fiat.

Потерпілих внаслідок аварії немає. На місці події прицювала поліція.
У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ
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